Trens da linha 5-Lilás de metrô circulam em via única entre as estações Santo Amaro e Brooklin e PAESE é acionado nesta quinta-feira (09)

Cerca de 28 coletivos atendem passageiros nos dois sentidos do trecho afetado por falha elétrica no sistema

ARTHUR FERRARI

Passageiros enfrentam dificuldades na linha 5-Lilás de metrô, operada pela ViaMobilidade, desde às 10h22 desta quinta-feira, 09 de novembro de 2023.

De acordo com a concessionária, uma falha elétrica no sistema faz com que os trens circulem em via única e com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Santo Amaro e Brooklin.

A operação PAESE foi acionada e 28 ônibus atendem os usuários nos dois sentidos do trecho afetado.

Veja nota da ViaMobilidade:

“Desde as 10h08, a Linha 5-Lilás opera em via única entre as estações Santo Amaro e Brooklin, com velocidade reduzida e maior tempo de parada devido à falha elétrica. Para minimizar os impactos para o cliente e reforço da operação, foram acionados 28 ônibus do PAESE para operar entre estas estações, nos dois sentidos. Técnicos da ViaMobilidade atuam para normalizar a operação. Passageiros estão sendo avisados por avisos sonoros nos trens e nas estações e sendo orientados por AAS (Agentes de atendimento e Segurança).”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte