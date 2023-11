EXCLUSIVO: Com G8, Marcopolo consegue crescimento de 66% no segmento de rodoviários e Caminho da Escola deve ampliar liderança da marca

Diário do Transporte acompanhou conferência para investidores; Fabricante vê cenário de crescimento para 2024

ADAMO BAZANI

A linha de modelos rodoviários G8 (Geração 8) da Marcopolo pode ser considerada já um fenômeno na história recente da indústria de ônibus no Brasil.

Nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, a empresa fez uma conferência com investidores, com cobertura do Diário do Transporte.

A fabricante, na apresentação destacou que o G8 ajudou a empresa se consolidar na liderança do segmento de ônibus rodoviários.

Assim. Foi aberta mais a distância para concorrentes, como a Comil, que também faz carrocerias com foco em rodoviários.

A Geração 8 também ajudou a superar os impactos de mudança de tecnologia de restrição à poluição Euro 5 (que era mais barata) para o Euro 6 (em vigor desde janeiro de 2023, sendo obrigatória nos modelos 0 km).

Segundo a apresentação, a linha G8 representa praticamente todas as encomendas de ônibus rodoviários, com pouquíssimas unidades do New G7 ainda sendo adquiridas.

De acordo com a Marcopolo, sobre o segmento de rodoviários, houve um crescimento de 53% em volumes produzidos e de 66% na receita líquida no terceiro trimestre de 2023 na comparação com o terceiro trimestre de 2022.

São, em média, sete ônibus de dois andares (Paradiso 1800 DD) rodoviários sendo produzidos por dia na planta de Caxias do Sul (RS).

Entre janeiro e outubro, a Marcopolo produziu 2.359 carrocerias para ônibus rodoviários. Deste total, 1.401 foram para o mercado Brasileiro e 958 para o mercado externo.

Em primeira mão, o Diário do Transporte mostrou nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, que o lucro líquido da Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, teve alta de 213,9% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, alcançando R$ 161,7 milhões ante R$ 46,7 milhões.

A receita líquida consolidada foi de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre de 2023.

CAMINHO ESCOLA:

A Marcopolo destacou no evento desta quarta-feira (1º) as perspectivas positivas com o programa Caminho da Escola, do Governo Federal

A empresa, vendendo diretamente os veículos montados Volare, ou encaroçando chassis Volkswagen, foi habilitada para entregar até 7.720 ônibus e micro-ônibus.

O resultado da licitação de ônibus escolares deve ainda ser homologado.

Em primeira mão, o Diário do Transporte mostrou a relação das empresas habilitadas:

ORE 1: 4 mil unidades – Volkswagen com carroceria Marcopolo – R$ 425,9 mil

ORE 2: 3,6 mil unidades – Iveco com carroceria Mascarello (podendo parte ser distribuída para a Caio): R$ 398,5 mil

ORE 3: 3,5 mil unidades – Iveco com carroceria Mascarello (podendo parte ser distribuída para a Caio): R$ 469 mil 499

ORE ZERO: 400 unidades – Agrale Marruá – R$ 685 mil

ORE 1 (4×4): 1 mil unidades – Volare/Marcopolo – R$ 649 mil

ONUREA PA: 1,6 mil unidades – Volkswagen com carroceria Marcopolo – R$ 399 mil

ONUREA PB: 800 unidades – Volare/Marcopolo – R$ 667 mil

ORE 1 Automático: 180 unidades – Volare/Marcopolo – R$ 559 mil

ORE 2 Automático: 150 unidades – SEM PROPOSTA

ORE 3 Automático: 180 unidades – SEM PROPOSTA

ORE 1 (4X4) Automático: 100 unidades – Volare/Marcopolo – R$ 689 mil

ONUREA PA Automático: 100 unidades – Volare/Marcopolo – R$ 554 mil

ONUREA PB Automático: 40 unidades – Volare/Marcopolo – R$ 705 mil

ORE 1 Automatizado: 180 unidades – SEM PROPOSTA

ORE 2 Automatizado: 150 unidades – SEM PROPOSTA

ORE 3 Automatizado: 180 unidades – SEM PROPOSTA

ONUREA PA Automatizado: 100 unidades – SEM PROPOSTA

ONUREA PB Automatizado: 40 unidades – SEM PROPOSTA

PARA 2024:

Para o ano de 2024, a Marcopolo acredita que o mercado de ônibus continuará em crescimento.

A empresa destacou que a produção de chassis, que foi afetada com falta de componentes elétricos e eletrônicos, foi praticamente normalizada, o que vai influenciar positivamente na indústria de carrocerias.

A Marcopolo ainda frisou na apresentação as estimativas positivas para seu modelo elétrico Attivi, uma vez que diversos sistemas de transportes no Brasil estão considerando em eletrificar as frotas de ônibus urbanos.

A fabricante, na apresentação, elencou três pontos:

– Ambiente favorável em todos os segmentos.

– Inflação sob controle e redução das taxas de juros podem elevar investimentos.

– Modelos elétricos prontos para o mercado.

O LANÇAMENTO DO G 8:

Apresentado oficialmente em 20 de julho de 2021, com a Viação Águia Branca, do Espírito Santo, a adquirir a primeira unidade comercial, a Geração 8 da Marcopolo prometeu diversas inovações: Faróis com maior alcance, carroceria mais leve e com nova aerodinâmica, novo tipo de reclinação de poltronas pneumática, acabamento que evita trepidações, dutos de ar-condicionado que não ocupam porta-pacotes, quatro centrais elétricas, plásticos com deformidade programada em vez de fibra de vidro estão entre as novidades que, segundo empresa, provavam que nova geração vai além de mudanças estéticas.

O MILÉSIMO G 8:

Pouco menos de oito meses após o lançamento, a Geração 8 de ônibus rodoviários da Marcopolo atingia a marca de mil unidades produzidas, entre as diferentes versões do Viaggio e do Paradiso.

No dia 19 de abril de 2023, a Marcopolo comunicou de forma oficial que o milésimo ônibus foi um Double Decker – modelo de dois andares – comprado pela Viação Garcia, do Grupo Viação Garcia Brasil Sul.

A milésima unidade da Geração 8 da Marcopolo fez parte de um pedido de 53 novos ônibus do Grupo Garcia-Brasil Sul (Viação Garcia e Brasil Sul), sendo 28 Paradiso G8 1800 DD, 19 veículos Paradiso G8 1200 e seis Viaggio G7 900, para linhas rodoviárias interestaduais e intermunicipais e em serviço de fretamento contínuo (Viaggio 900).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes