Marcopolo aumenta lucro líquido em 213,9% no terceiro trimestre, divulga empresa neste 31 de outubro de 2023

Produção total caiu em relação ao período de 2022; A receita líquida consolidada foi de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre de 2023

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

O lucro líquido da Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, teve alta de 213,9% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, alcançando R$ 161,7 milhões ante R$ 46,7 milhões.

A receita líquida consolidada foi de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre de 2023.

É o que mostra balanço divulgado pela empresa no início da noite desta terça-feira, 31 de agosto de 2023.

Já a produção de ônibus no terceiro trimestre chegou a 3227 unidades, total 26,5% inferior ao terceiro trimestre de 2022.

Segundo a empresa, no Brasil, a produção atingiu 2.397 unidades, 32,7% inferior à do 3T22, enquanto no exterior a produção foi de 603 unidades, 16,4% superior às unidades produzidas no mesmo período do ano anterior. A produção do 3T23 foi afetada pela transição da motorização Euro 5 para tecnologia Euro 6 (Proconve 7), pelo menor volume de unidades exportadas, bem como pelo término das entregas direcionadas ao programa federal Caminho da Escola (1.221 unidades no 3T22 versus 67 unidades no 3T23). A partir do 3T23, os efeitos na troca de motorização tiveram menor impacto na intenção de compra por parte dos clientes. A ausência de pacotes relevantes de modelos urbanos na exportação também afetou o volume de unidades produzidas no trimestre. A recuperação gradual do mercado de rodoviários nos mercados da América Latina ajudou a compensar o menor volume de urbanos.

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO

Segundo a Marcopolo, houve um destaque positivo na participação no mercado de rodoviários, com 49,8%, mas no mercado de urbanos, a marca cai

Somando todos os segmentos, a participação da Marcopolo no terceiro trimestre foi de 47,5% no mercado brasileiro.

A participação de mercado da Marcopolo na produção brasileira de carrocerias foi de 47,5% no 3T23. O término das entregas de urbanos para o programa Caminho da Escola nesse 3T23 é responsável pelo recuo da participação de mercado no segmento de urbanos na comparação com 2022. A Companhia segue reforçando sua participação de mercado nos segmentos rodoviário e micro, com o crescimento das vendas de produtos de maior valor agregado.

PERSPECTIVAS:

De acordo com a Marcopolo, há boas perspectivas para o mercado de ônibus após completado o efeito de transição da tecnologia Euro 5 (mais poluente e mais barata) para a Euro 6.

A nova licitação do Caminho da Escola, na qual as empresas do grupo foram classificadas em diversas, e os efeitos da Medida Provisória de renovação de frota, ainda mais com a marca de veículos menores Volare também receberam destaque.

Veja nota na íntegra:

A receita líquida consolidada da Marcopolo no 3T23 foi de R$ 1,6 bilhão, crescimento de 6,5% na comparação com o 3T22. Desse total, R$ 984,2 milhões são provenientes do mercado interno, R$ 180,1 milhões das exportações a partir do Brasil e R$ 450,4 milhões de operações internacionais da companhia.

O desempenho reflete a boa performance do segmento de rodoviários, especialmente com o crescimento das vendas do modelo G8. O segmento de urbanos, que ao longo dos últimos 9 anos teve uma baixa renovação, também voltou a investir em novos veículos para atender a retomada dos passageiros para o transporte público.

“Tivemos um crescimento nas vendas de modelos com maior valor agregado, com veículos com mais opções de conforto e tecnologia, com destaque para a linha de rodoviários, além de urbanos pesados, com modelos articulados”, pontua José Antonio Valiati, diretor de Relações com Investidores.

O desempenho do terceiro trimestre resultou em um lucro bruto de R$ 371,5 milhões, avanço de 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido foi de R$ 161,7 milhões, crescimento de 246,2% em relação ao 3T22. O EBITDA totalizou R$ 208,6 milhões, com margem de 12,9%, contra R$ 90,5 milhões e margem de 6,0% no 3T22

No período, a produção total da companhia foi de 3 mil unidades, 26,5% inferior ao 3T22, número que é justificado pela ausência de volumes significativos direcionados ao programa Caminho da Escola e pelos efeitos da transição da motorização Euro 5 para a tecnologia Euro 6.

Mercado de micro-ônibus

No segmento de micro-ônibus, a Medida Provisória 1.175/2023 contribui com vendas de veículos Volare, que conseguiu aproveitar as condições do programa de renovação de frota por trabalhar com estoque de produtos prontos.

Mercado externo

No 3T23, as operações internacionais da Marcopolo confirmam a tendência de recuperação da rentabilidade, iniciada no 2T23. A receita operacional líquida no exterior foi de R$ 450,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 47% na comparação com o mesmo período de 2022.

Entre as unidades no exterior, a Marcopolo México manteve o bom desempenho com a vendas de rodoviários. A unidade da Austrália, a Volgren, trabalha para ampliar gradativamente os resultados. Na Argentina, a companhia alcançou o equilíbrio de resultados por meio de sua performance operacional. Enquanto África do Sul segue com números crescentes e China busca o incremento de volumes, com recuperação de mercados e abertura de novas oportunidades de atuação.

