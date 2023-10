Dias do Enem terão tarifa zero nos ônibus da capital em 2023

Gratuidade será nos domingos 5 e 12 de novembro das 9h até as 21h, com reforço em frota de algumas linhas

ADAMO BAZANI

Nos domingos 5 e 12 de novembro das 9h até as 21h, quando são realizadas as provas do Enen (Exame Nacional do Ensino Médio), os ônibus na capital paulista serão gratuitos para todos os passageiros.

Os usuários não devem passar pelas catracas, com embarque e desembarque pela mesma porta.

A frota de coletivos deve ser reforçada nos locais de maior procura de estudantes, onde serão realizadas as provas.

