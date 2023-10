Suzano (SP) anuncia tarifa zero para estudantes inscritos no Enem nos dias 5 e 12 de novembro

Capital paulista e Guarulhos também vão dar gratuidades, mas com critérios diferentes

ADAMO BAZANI

Estudantes inscritos no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) vão ter gratuidade nos ônibus municipais de Suzano, na Grande São Paulo, nos domingos dias de prova, 5 e 12 de novembro de 2023.

O anúncio foi feito pela prefeitura e os serviços são da empresa Radial Transporte.

A gratuidade será válida das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas e o estudante deve apresentar ao motorista do ônibus comprovante de inscrição para o exame deste ano e um documento oficial com foto.

O sistema complementar, realizado por vans na cidade, e os ônibus intermunicipais (EMTU) não vão conceder gratuidade.

A capital paulista e Guarulhos também anunciaram passe livre nos domingos de ENEM.

Em Guarulhos, a gratuidade será das 9h às 13h e das 16h30 às 22h, e o estudante terá de mostrar inscrição para as provas e o RG ao motorista. Será aceito também o documento na forma digital, desde que com foto.

Já na capital paulista, nos dias 05 e 12 de novembro, das 9h até as 21h, a gratuidade será para todos os passageiros.

As catracas não devem ser giradas, com o passageiro embarcando e desembarcando pela mesma porta do coletivo.

Veja mais detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/31/dias-do-enem-terao-tarifa-zero-nos-onibus-da-capital-em-2023/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes