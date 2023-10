Guarulhos (SP) terá tarifa zero nos ônibus para quem prestar o Enem, mas estudante precisará mostrar inscrição e RG para o motorista

Já na capital, nos dias de prova, não haverá cobrança para nenhum passageiro e catracas não devem ser giradas

ADAMO BAZANI

Os ônibus municipais de Guarulhos, na Grande São Paulo, vão oferecer tarifa zero para quem prestar o Enem, mas o estudante terá de mostrar inscrição para as provas e o RG ao motorista. Será aceito também o documento na forma digital, desde que com foto.

A gratuidade será nos domingos 05 e 12 de novembro, das 9h às 13h e das 16h30 às 22h, somente para a locomoção até o local do exame e volta para a casa.

Não serão aceitos comprovantes de inscrição de anos anteriores nem os comprovantes que estiverem com os dados do estudante ilegíveis.

Já na capital paulista, nos dias 05 e 12 de novembro, das 9h até as 21h, a gratuidade será para todos os passageiros.

As catracas não devem ser giradas, com o passageiro embarcando e desembarcando pela mesma porta do coletivo.

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/31/dias-do-enem-terao-tarifa-zero-nos-onibus-da-capital-em-2023/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes