BRT Sorocaba conquista prêmio internacional UITP México na categoria “Valores Estratégicos”

Modelo de contrato do BRT é um dos grandes diferenciais do projeto e pode inspirar outras cidades que buscam um transporte eficiente

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O projeto BRT Sorocaba conquistou o Prêmio UITP na categoria “Valores Estratégicos”, durante a 20ª Assembleia América Latina da UITP (Associação Internacional do Transporte Público), na cidade do México. A premiação aconteceu na noite de ontem (30/10), durante o evento que destaca as principais iniciativas sobre mobilidade urbana no mundo todo.

De 50 inscritos, os três melhores projetos de cada categoria foram vitoriosos e ganharam o reconhecimento internacional por suas boas práticas. Entre eles, na categoria “Valores Estratégicos”, estava o BRT Sorocaba.

Nascido no Poder Público, em parceria com a iniciativa privada, o BRT Sorocaba foi considerado um dos melhores projetos de mobilidade urbana da América Latina. Dentre as principais características que chamaram a atenção dos jurados, estiveram a inovação tecnológica, o fomento do uso do transporte coletivo e o potencial inspirador do modelo de contrato, que é uma referência para outras cidades.

O empreendimento BRT Sorocaba é a primeira concessão precedida de obra no segmento de transporte com ônibus do Brasil. Neste modelo de contrato, a iniciativa privada é responsável pela implantação do sistema, aporte na frota, operação e realização da manutenção futura. Ao final do período de concessão, os investimentos em infraestrutura são revertidos para o Poder Público.

De acordo com Renato Andere, presidente da empresa BRT Sorocaba, ter esse reconhecimento internacional reforça a grandiosidade e o potencial do projeto. “É uma imensa satisfação estar no México representando, não somente Sorocaba, mas também o Brasil, com um trabalho que contribui para o desenvolvimento das cidades. Promover um transporte coletivo moderno, inteligente, sustentável e acessível é transformador. A mobilidade urbana é um organismo vivo e nunca podemos parar. Chegar até aqui nos motiva a continuar aperfeiçoando cada vez mais“, aponta.

A operação do BRT, além de modernizar o sistema de transporte de Sorocaba e transportar 53 mil passageiros/dia, também foi um agente de desenvolvimento econômico para a cidade, ao estimular e facilitar o deslocamento das pessoas para importantes áreas comerciais, como as avenidas Itavuvu e Ipanema, ambas vias que concentram as 22 estações do BRT. Essas avenidas passaram a ter mais valorização imobiliária, o crescimento do setor de serviços e aumento do consumo de maneira geral.

O diretor-presidente da Urbes – Trânsito e Transportes, Sergio Barreto, também comemorou a premiação. “É Sorocaba, mais uma vez, sendo reconhecida internacionalmente pela qualidade dos serviços prestados à população, com um modelo de transporte público que é referência de qualidade, agilidade e conforto para outras cidades”, destaca.

E, vale lembrar que, neste ano, Sorocaba também foi contemplada com reconhecimento nacional pelo sistema BRT, com menção honrosa, na categoria “Iniciativas públicas que inovam e transformam”, do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities e do Portal Mobilidade Estadão, com apoio da Urucuia – Inteligência em Mobilidade Urbana, da ONU e do Governo Federal. Participaram da premiação 227 iniciativas de sucesso em todo o País.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte