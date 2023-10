Ônibus em Salvador saem das garagens após atrasos por protestos de motoristas nesta quinta (26)

Circulação passou a ser feita a partir de 8h. Foram afetadas regiões como Pirajá, Jardim das Margaridas, Sussuarana e Cajazeiras

ADAMO BAZANI

Às 8h desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, os ônibus de duas garagens nos bairros Pirajá e Campinas, em Salvador, começaram a circular.

O atraso de mais de quatro horas em relação ao habitual ocorreu por protestos e assembleias de motoristas de ônibus e demais funcionários do sistema de transportes.

Foram afetados passageiros das regiões como Pirajá, Jardim das Margaridas, Sussuarana e em trechos de Cajazeiras.

Estações como Mussurunga e Pirajá ficaram superlotadas e as esperas nos pontos foram longas.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou uma operação especial emergencial com os micro-ônibus “amarelinhos” do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec) em linhas especiais que cobrem parte dos trajetos dos serviços paralisados.

O Sindicato dos Rodoviários diz que a paralisação ocorreu por causa de “descumprimento de cláusulas trabalhistas”, com depósitos em atraso do FGTS e aviso de escala com menos de oito dias de antecedência.

