Rodoviários e empresários do transporte coletivo de Salvador (BA) não chegam a acordo e greve deve começar na terça-feira (14)

Categoria reivindica recebimento do FGTS atrasado e escalas de trabalho apresentadas com antecedência aos trabalhadores

ARTHUR FERRARI

Após reunião realizada nesta terça-feira, 07 de novembro de 2023, os empresários do sistema de transporte coletivo de Salvador e o Sindicato dos Rodoviários não chegaram a um acordo.

De acordo com a entidade que representa a categoria, se não chegarem a um acordo até terça-feira (14), o sistema será totalmente paralisado, com a população sendo avisada com 72 horas de antecedência.

Os rodoviários reivindicam o recebimento do FGTS atrasado e o recebimento de suas escalas de trabalho com antecedência, já que segundo o presidente do sindicato, muitos trabalhadores chegam às garagens e recebem as escalas, observando que estão de folga no dia e precisando retornar para suas casas.

Como mostrou o Diário do Transporte, na quinta-feira, 26 de outubro, os rodoviários fizeram uma pequena paralisação, atrasando a saída dos ônibus das garagens com as mesmas reivindicações.

Relembre:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte