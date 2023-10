Greve no transporte coletivo de Salvador (BA) tem início na segunda (06), afirma sindicato

Rodoviários cruzam os braços afirmando que empresas de ônibus descumprem a Convenção Coletiva de Trabalho ao colocar menores aprendizes como cobradores

ARTHUR FERRARI

Os rodoviários de Salvador (BA) entram em greve a partir de segunda-feira, 06 de novembro de 2023.

A informação foi confirmada pelo Presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Fábio Primo, que afirma que as empresas de ônibus descumprem a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) colocando menores aprendizes como cobradores.

Uma assembleia ainda deve acontece na segunda pela manhã, quando a categoria deve deliberar para decretar a greve por tempo indeterminado.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 26 de outubro motoristas atrasaram a saída dos ônibus de duas garagens de concessionárias do sistema. Na ocasião o sindicato afirmou que a paralisação ocorreu em razão de descumprimento de cláusulas trabalhistas, por atraso do FGTS e aviso de escala com menos de oito dias de antecedência.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte