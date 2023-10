Metroviários decidem não realizar greve na próxima terça-feira (31)

Resultado de votação foi divulgado em assembleia nesta quinta-feira (26)

ADAMO BAZANI E VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Após votação dos membros do Sindicato dos Metroviários, a classe optou por não realizar greve do Metrô na próxima terça-feira, 31 de outubro de 2023.

A decisão foi divulgada online nesta noite após uma assembleia realizada pelos trabalhadores.

Com isso, as operações das linhas serão normais na próxima semana.

Além disso, a categoria decidiu unificar os protestos com funcionários da Sabesp e da CPTM contra concessões para a iniciativa privada.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 12 deste mês, sem aviso aos passageiros, as linhas foram paralisadas pela categoria contra a advertência a cinco funcionários que se recursaram a treinar outros trabalhadores para operar os trens em caso de contingência, como de greve.

As linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha de metrô e 15-Prata de monotrilho foram impactadas.

O protesto durou entre 9h00 e 14h00 aproximadamente.

A companhia acionou ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) para trechos afetados do sistema.

Por ser feriado em emenda, muitas pessoas perderam as viagens de ônibus rodoviários agendadas a partir dos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, que são integrados a linhas de metrô.

Algumas companhias de ônibus, como a Nova Itapemirim, disseram que remarcaram as passagens sem cobrança de taxas.

Por meio de nota, a estatal diz que tomou a medida baseado em provas compostas por imagens, áudios e relatórios que indicaram a conduta irregular dos nove profissionais.

Ainda de acordo com a empresa, a direção avaliou que a paralisação atendeu apenas a interesses privados e descumpriu a legislação por ter sido implementada sem aviso prévio e sem qualquer autorização neste sentido pela assembleia da categoria dos metroviários.

(Veja nota completa do Metrô de São Paulo abaixo)

“O Metrô de São Paulo decidiu aplicar punições a nove operadores de trem da Companhia em função de faltas graves durante a paralisação surpresa no último dia 12 de outubro. Os serviços foram prejudicados em 49 estações, com interrupção total nas linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata e operação com velocidade reduzida na Linha 2-Verde. A companhia também avalia outros casos e não descarta novas punições.

Cinco funcionários foram demitidos, um foi suspenso por 29 dias e outros três, que contam com estabilidade sindical, suspensos sem remuneração para serem submetidos a inquérito perante o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que irá apurar a ocorrência de falta grave e decidir pela consequente demissão.

A decisão do Metrô foi baseada em provas compostas por imagens, áudios e relatórios que indicaram a conduta irregular dos nove profissionais. A direção da Companhia avaliou que a paralisação atendeu apenas a interesses privados e descumpriu a legislação por ter sido implementada sem aviso prévio e sem qualquer autorização neste sentido pela assembleia da categoria dos metroviários.

Os nove empregados punidos alegaram protestar contra advertências recebidas por outros três empregados da Linha 2-Verde. É importante destacar que tais advertências não implicavam em demissão ou redução de salários.

A paralisação deixou os trens paralisados e milhares de pessoas sem comunicação tanto nos trens como nas estações sem nenhuma informação, uma vez que os operadores haviam decidido deixar seus postos e fechar as estações. Houve registro de protestos de passageiros e danos nas estações, o que colocou em risco a integridade do público e também de outros funcionários do Metrô.

A Companhia registrou mais de 30 evacuações de trem e 49 estações fechadas durante a paralisação de cerca de três horas. O Metrô ainda ressalta que as punições determinadas nesta terça-feira (24) não estão relacionadas à greve dos metroviários no último dia 3, quando o sindicato descumpriu decisão judicial para manter as operações em patamares determinados pelo Tribunal Regional do Trabalho.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte