Nova Itapemirim remarca passagem sem taxa para quem perdeu a viagem por causa da paralisação surpresa do Metrô de São Paulo nesta quinta (12)

Passageiros que não conseguiram chegar a tempo à rodoviária do Tietê podem ser alocados em outros ônibus desde que haja vagas; Empesa tem de São Paulo para Campina Grande (PB), Guarabira (PB), Timbaúba (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Nanuque (MG) e Ipatinga (MG)

ADAMO BAZANI

A empresa de ônibus rodoviários Nova Itapemirim/Suzantur informou na tarde desta quinta-feira, 12 de outubro de 2023, que disponibilizou a remarcação de passagens sem cobrança de taxa para quem perdeu o horário de viagem por causa da paralisação surpresa dos metroviários.

De acordo com o diretor operacional da empresa, Júlio César de Assis, em caso de perda de horário por motivo que não seja de responsabilidade do transportador, as regras da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) dizem que o passageiro pode remarcar a viagem pelo período de um ano, pagando uma taxa de 20%.

“Uma vez o passageiro relatando que sua viagem foi perdida por causa da paralisação do Metrô, com partida prevista para dentro da faixa horária em que os serviços da rede de trilhos estavam prejudicados, não haverá cobrança dos 20% no caso da Nova Itapemirim. Vamos realocar os passageiros para os próximos ônibus, desde que tenham vagas disponíveis” – explicou.

A empesa tem partidas do Terminal Rodoviário do Tietê, na zona Norte das capital paulista, para Campina Grande (PB), Guarabira (PB), Timbaúba (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Nanuque (MG) e Ipatinga (MG).

Como mostrou o Diário do Transporte, os funcionários públicos de metrô realizaram um protesto entre 9h40 e 14h00, com a paralisação de linhas, porque cinco colegas levaram advertências por escrito pelo fato de não realizarem treinamento de condução de trens para trabalhadores que não são operadores em casos de contingência.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/12/video-metro-diz-que-estuda-medidas-legais-por-paralisacao-surpresa-de-metroviarios-neste-feriado-de-aparecida-em-sao-paulo/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes