Artesp aprova incorporação da Empresa Cruz pela Piracicabana

Grupo Comporte deverá formalizar procedimento na Junta Comercial de São Paulo

A Viação Piracicabana recebeu aprovação prévia da Artesp para incorporar a Empresa Cruz de Transportes.

Ambas as empresas pertencem ao Grupo Comporte, liderada pela família de Constantino Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas.

Com isso, gradativamente o nome “Empresa Cruz”, um dos mais tradicionais dos transportes do Estado de São Paulo pode deixar de ser usado.

A tradicional empresa de Araraquara (SP) foi fundada em 1938 pelo imigrante italiano Leonardo Cruz. Adquirida posteriormente pelo Grupo Comporte, a empresa é responsável por diversas linhas que ligam o interior paulista à capital e ao litoral do estado de São Paulo.

O Despacho do Diretor de Procedimentos e Logística da Artesp, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, determina que a aprovação definitiva da incorporação fica condicionada à inteira formalização perante a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), bem como à apresentação de outros documentos que a Agência possa solicitar.

O Grupo Comporte tem feito outras incorporações dessa natureza sob a marca da Piracicabana, como já noticiou o Diário do Transporte no caso da empresa Breda.

