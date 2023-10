DT na BusWorld 2023: Ônibus elétrico Mercedes-Benz, do Brasil para o mundo

Modelo eO500 U feito em São Bernardo do Campo foi apresentado na BusWorld, em Bruxelas

ÁDAMO BAZANI

Até certo tempo atrás, quando se falava de ônibus elétrico, o pensamento era sobre tecnologias do exterior chegando ao mercado brasileiro. O que realmente aconteceu em um momento. Mas agora, o cenário começa a mudar, mesmo gradativamente.

É o Brasil que já está mostrando seu produto de ônibus elétrico para o mundo, como acontece com o eO500 U, o modelo elétrico com chassi de piso baixo para acessibilidade da Mercedes-Benz feito em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O veículo brasileiro foi apresentado na BusWorld 2023, o maior evento de ônibus do mundo, que ocorre em Bruxelas, na Bélgica, e tem a presença do Diário do Transporte.

Muito embora para o desenvolvimento do modelo a Mercedes-Benz tenha contado com seus técnicos na Alemanha e parte das peças importadas, o projeto e o modelo são do Brasil. O nível de nacionalização já permite o financiamento por meio do Finame do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

As primeiras 50 unidades do eO500 U serão entregues ainda neste ano em São Paulo.

Outras cidades brasileiras também devem contar com o modelo em 2024, mas um dos objetivos é levar o ônibus montado em São Bernardo do Campo para diversos países, tornando a fábrica brasileira uma das maiores exportadoras de ônibus elétricos.

“Com o eO500 U, o Brasil se torna protagonista na eletromobilidade da América Latina. E o objetivo de trazer o chassi para a BusWorld é que passam por aqui empreendedores e formuladores de políticas públicas de todo o mundo. Na Europa, não é comum o encarroçamento em chassis, como o modelo brasileiro, mas em outras partes do mundo, é uma solução existente. O eO500 U está chamando bastante a atenção aqui” – disse Walter Barbosa, Diretor de Vendas e Marketing de ônibus da Mercedes-Banz.

De acordo com o responsável pela área de ônibus elétrico da Mercedes-Benz, Mike Munhato, um dos diferenciais que devem atrair compradores brasileiros e de outros países é a tecnologia mais atual das baterias, a NMC 3 (terceira geração do Níquel, Manganês e Cobalto), que possui maior “densidade energética”, o que significa, na prática, uma maior autonomia para o veículo, podendo variar entre 250 e 300 quilômetros com uma única carga.

Já a potência, em cavalos, chega a 340 cv, bem superior a outros ônibus do mesmo porte.

Segundo o responsável pela área de exportações de ônibus, Maurício Yamamoto, o primeiro sistema fora do Brasil a testar o eO500 U é o do Chile. O veículo está na capital Santiago, um dos principais mercados de ônibus elétricos da América Latina.

A capital colombiana, Bogotá, também receberá o modelo.

A Mercedes-Benz ainda deve levar o ônibus elétrico de São Bernardo do Campo para Ásia e Oceania.

