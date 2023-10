Blumenau (SC) altera funcionamento do transporte coletivo devido às fortes chuvas

Alagamentos e deslizamentos alteram sentido de algumas linhas na cidade

ALEXANDRE PELEGI

As fortes chuvas que caem sobre o estado de Santa Catarina estão provocando mudanças na operação do transporte coletivo da cidade de Blumenau.

O motivo é o cenário climático de chuva persistente e da elevação do Rio Itajaí-Açu, conforme divulgado pelo Defesa Civil de Blumenau.

Os altos volumes de chuva e o nível do rio Itajaí-açu II levaram o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a interditar o trânsito sobre a ponte entre Ibirama e Apiúna, no km 111 da BR-470/SC nessa quinta-feira (12) (Relembre).

Como mostrou o Diário do Transporte, também nessa quinta, a prefeitura de Blumenau suspendeu preventivamente a 38ª edição da Oktoberfest. Os organizadores decidiram não realizar o evento para evitar que os visitantes enfrentassem dificuldades em retornar para casa ou locais de hospedagens devido a pontos de alagamentos pela cidade (Relembre).

Com as fortes chuvas, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) do município do interior de Santa Catarina suspende ontem as linhas que operam no Terminal Fonte em função da dificuldade de acesso causada pelo nível do Rio Itajaí-Açu. A partir de agora, o Troncal 10 fará o trajeto Garcia-Aterro direto.

Para esta sexta-feira, 13 de outubro de 2023, confira a previsão para o funcionamento do Transporte Coletivo na cidade:

Início da operação será às 6h.

Algumas linhas variantes deixarão de operar como medida preventiva de segurança.

Segue abaixo relação de linhas/locais/variantes que o transporte coletivo não irá atender nos primeiros horários.

Obs: A relação abaixo, trata somente de linhas e variantes que, diante das condições climáticas, oferecem riscos. As linhas que sofrem alterações nos trajetos devido aos alagamentos, somente podem ser avaliadas as possibilidades de desvio posteriormente.

Linha 151 – variante Ribeirão Schelters.

Linha 302 – variante Morro Encano até Ristow.

Linha 303 (até ponte da Rua Emil Wehmuth) – variante Ribeirão Gebien, até ponto Emil Wehmuth.

Linha 311 (Dona Edith) – cancelada nas primeiras horas.

Linha 403 – variante Morro Arthur e Morro Encano.

Linha 404 – até a ETA III.

Linhas 402 e 406 – não atendem a Rua Leopoldo Heringer.

Linha 407 – não atende nos primeiros horários.

Linha 423 – suspensa até segunda ordem.

Linha 506 – até o Grupo de Escoteiros.

Linha 510 – até ponto final na Linha Zendron.

Linha 511 – Até a Rua Luiz Eleodoro da Silva.

Linha 607 – não sobe a Rua Henrique Reif nos primeiros horários (desvio pela Rua Fritz Spernau).

Linha 707 – canceladas nas primeiras horas.

Linha 803 – até o ponto final da linha 804.

Linha 804 – não atende as variantes Max Link e Braço do Sul.

PS: Lembrando que as linhas escolares não operam nesta sexta-feira.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes