Blumenau (SC) suspende Oktoberfest preventivamente nesta quinta-feira (12) devido às fortes chuvas

Decisão foi tomada para evitar que os visitantes tenham dificuldades em retornar para casa ou locais de hospedagens

ALEXANDRE PELEGI

Nesta quinta-feira de feriado, dia 12 de outubro de 2023, a Prefeitura de Blumenau (SC) decidiu há pouco suspender preventivamente a 38ª edição da Oktoberfest.

O motivo é o cenário climático de chuva persistente e da elevação do Rio Itajaí-Açu, conforme divulgado pelo Defesa Civil de Blumenau.

A medida foi comunicada pelo Parque Vila Germânica, organizador da 38ª edição da Oktoberfest Blumenau.

Os organizadores decidiram não realizar o evento hoje para evitar que os visitantes tenham dificuldades em retornar para casa ou locais de hospedagens, pois podem haver pontos de alagamentos pela cidade.

Como noticiou o Diário do Transporte, a prefeitura anunciou um plano de atendimento no sistema de transporte coletivo. Com o cancelamento hoje, os ônibus irão operar somente nas linhas tradicionais.

A organização da festa prevê retornar o evento nesta sexta-feira (13) a partir das 18h, com a programação normal.

A Oktoberfest foi estendida até o dia 29 de outubro (antes, a previsão era até o dia 22).

Quem comprou ingressos antecipadamente para esta quinta-feira, dia 12, poderá excepcionalmente utilizar amanhã, dia 13, ou solicitar o reembolso integral.

Para solicitar reembolso é necessário entrar em contato com a Imply pelo SAC, que está disponível no site da venda de ingressos.

A Secretaria de Turismo e Lazer está entrando em contato com os hotéis da cidade, para comunicar da suspensão preventiva da festa nesta quinta-feira.

