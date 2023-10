Modelo elétrico da Iveco vence prêmio ‘Ônibus Sustentável do Ano 2024’

Modelo elétrico da Iveco vence prêmio ‘Ônibus Sustentável do Ano 2024’

CROSSWAY Low Entry ELEC foi apresentado na França com cobertura internacional do Diário do Transporte no local

ADAMO BAZANI

O modelo CROSSWAY Low Entry ELEC, produzido pela IvecoBus, ganhou o prêmio ‘Ônibus Sustentável do Ano 2024’, de acordo com informações divulgadas pela fabricante nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023.

Segundo a Iveco, é o quarto ano que esta linha de modelo ganha este título, sendo Ônibus Sustentável do Ano referente a 2018, 2020 e 2023 na categoria interurbana.

Uma nova geração do modelo foi apresentada em maio deste ano de 2023 na França, com cobertura do Diário do Transporte no local.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/24/iveco-bus-apresenta-suas-novidades-em-veiculos-eletricos-diretamente-da-fabrica-da-franca/

Segundo a fabricante, o modelo é 100% elétrico e foi recentemente introduzido na gama CROSSWAY.

O júri do Prêmio de Ônibus Sustentável levou em conta aspectos segurança, conforto, nível de ruído, reciclabilidade dos componentes e compromissos ambientais do fabricante.

Esta junta é formada por jornalistas representantes de oito países europeus – Itália, França, Alemanha, Finlândia, Eslovênia, Reino Unido, Romênia e Espanha.

“Temos o prazer de receber o prêmio ‘Ônibus Sustentável do Ano 2024’ com nosso CROSSWAY Low Entry ELEC. É um reconhecimento importante da nossa capacidade de inovação e de todos os avanços que resultaram deste trabalho, para antecipar a evolução da indústria de transporte público. Este prêmio confirma nosso compromisso de longa data com uma mobilidade cada vez mais sustentável e nossa ambição de impulsionar a transição energética com nossas soluções de baixo carbono. É com grande orgulho que recebemos este quarto título de ‘Ônibus Sustentável do Ano’ na categoria intermunicipal com o CROSSWAY, líder indiscutível em seu segmento”, disse o presidente da Unidade de Negócios de Ônibus do Iveco Group, comentou Domenico Nucera, na cerimônia de premiação no Busworld em Bruxelas, Bélgica.

O CROSSWAY LE ELEC é equipado com motor elétrico central de 310 kW.

O modelo é alimentado por bateria de lítio NMC montada pela FPT Industrial

Os packs de 5, 6 ou 7 baterias, distribuídas no teto e no compartimento traseiro, oferecem 346, 416 e 485 kWh respetivamente para a versão Classe I e 416 e 485 kWh para a versão Classe II.

A autonomia pode chegar a até 400 km, promete a Iveco.

O modelo está disponível em classe I (12 metros) para usos urbanos e classe II (12 e 13 metros) para linhas suburbanas, intermunicipais e metropolitanas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes