Metrô de SP lança processo de manifestação de interesse para gerenciamento de projeto de controle de trens (CBTC) da extensão da Linha 2 – Verde

Sistema permite diminuir de forma segura a distância entre as composições reduzindo o intervalo entre elas

ALEXANDRE PELEGI

O Metrô de São Paulo informou pelo Diário Oficial desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, que abriu um pedido de Manifestação de Interesse para o novo sistema de controle e sinalização de trens na extensão da linha 2-Verde até a Penha.

Trata-se do CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação).

O Pedido de Manifestação de Interesse, na íntegra, e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no site da Companhia do Metrô, http://www.metro.sp.gov.br.

As Manifestações deverão ser entregues na Gerência de Contratações e Compras da Companhia até as 16h do dia 31 de outubro de 2023.

O sistema CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação) permite melhor regularidade na circulação dos trens. Com ele, é possível diminuir de forma segura a distância entre as composições reduzindo o intervalo entre elas, graças à circulação de mais composições simultaneamente.

Esse sistema já foi implantado na Linha 2-Verde e está sendo instalado também na 3-Vermelha. Já a Linha 15-Prata já foi construída com essa nova tecnologia.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes