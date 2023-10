Paes entrega os primeiros 21 dos 337 ônibus articulados com tecnologia Euro 6 para o sistema BRT do Rio de Janeiro nesta terça (10)

Veículos foram comprados por meio de licitação e podem reduzir em cerca de 80% as emissões de poluição pelo diesel

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, realiza nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023, a entrega oficial dos primeiros 21 ônibus articulados do sistema de BRT (corredores de ônibus de trânsito rápido) da cidade que fazem parte de um lote total de 337 veículos deste tipo com as normas que entraram em vigor em janeiro deste ano chamadas de Euro 6, para redução das emissões de poluentes por motores a diesel.

De acordo com a prefeitura, os novos veículos vão circular pelos corredores de BRT Transoeste e Transbrasil.

A administração municipal informou ainda que são os primeiros articulados a diesel do País Euro 6. Já circulam por diversas cidades modelos urbanos comuns Euro 6, além de rodoviários.

O PROCONVE P8, que é a fase 8 do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), usa como base as normas internacionais Euro 6, que podem reduzir em 80% as emissões de alguns poluentes. (Veja mais abaixo)

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 08 de agosto de 2023, o Ministério das Cidades liberou financiamento de R$ 787,3 milhões para a prefeitura do Rio de Janeiro usar no sistema de transportes públicos municipais.

O dinheiro vai ser empregado principalmente para o pagamento de parte da frota nova de ônibus comprada para os corredores do BRT (Bus Rapid Transit) e para reformas de estações e pavimento.

Em 05 de agosto de 2023, o prefeito Eduardo Paes publicou em suas redes sociais um vídeo que, segundo ele, é do primeiro ônibus articulado para o corredor BRT TransOeste com motorização Euro 6 (tecnologia atual para redução de poluição) saindo da fábrica de carrocerias Marcopolo, em Caxias do Sul (RS), rumo à capital fluminense.

No texto da publicação, Paes mandou um recado ao presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Aí @LulaOficial , o primeiro ônibus para o BRT da Transoeste que você está dando aos cariocas já saindo da fábrica em Caxias do Sul e vindo para o Rio! Obrigado! Eu sabia que você seria mais uma vez um grande parceiro do Rio e sua gente!

De acordo com a publicação em Diário Oficial desta quarta-feira, 09 de agosto de 2023, assinada pelo ministro Jader Barbalho, os R$ 787,6 milhões são provenientes de recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) dentro do programa Pró-Transporte (Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana).

O agente financeiro é a CEF (Caixa Econômica Federal).

O Diário do Transporte mostrou que em abril, a Câmara Municipal autorizou a prefeitura a contrair este empréstimo.

Em 08 de março de 2023, por meio de publicação em Diário Oficial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou a União a ser “fiadora” da cidade do Rio de Janeiro em empréstimos de R$ 1,2 bilhão para melhorias no BRT (Bus Rapid Transit) da cidade.

O dinheiro foi liberado pelo Banco do Brasil.

De acordo com a prefeitura, na ocasião, a verba será usada para pagar a compra dos coletivos feita por meio de licitação e para reforma em pavimento e estações.

O município encampou o BRT do Rio de Janeiro, que era operado por empresas de ônibus da cidade, em fevereiro de 2022, frente ao estado de degradação de frota e da infraestrutura.

A intenção é conceder novamente a operação a empresas privadas, mas com a cidade sendo dona das garagens e dos veículos.

O coletivo do vídeo é do tipo “superarticulado” com chassis Mercedes-Benz, cuja configuração chega a 23 metros de comprimento com capacidade de passageiros em torno de 210 pessoas entre sentadas e em pé em cada veículo.

Em 10 de julho de 2023, Paes tinha já divulgado as primeiras imagens ainda dentro da fabricante.

O ônibus faz parte de um lote total de 561 novos ônibus, adquiridos por meio de licitações, como mostrou o Diário do Transporte.

Parte destes veículos, já em operação, foi entregue desde 2022 e ao longo de 2023 e é de tecnologia anterior de redução de poluentes, Euro 5.

A SMTR (Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro) tem neste ano de 2023, o terceiro maior orçamento do poder público, com R$ 2,9 bilhões, ficando atrás somente de Educação (R$ 8,8 bilhões) e Saúde (R$ 7 bilhões).

A maioria dos recursos para os Transportes em 2023 no Rio de Janeiro vai ser empregada para a compra pela prefeitura de novos ônibus para o sistema de BRT (Bus Rapid Transit), que deve receber cerca de R$ 1,4 bilhão.

A bilhetagem já foi concedida e será implantada inicialmente no BRT para em seguida ser instalada nos ônibus comuns.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

LINHA DO TEMPO:

23 de março de 2021: A prefeitura do Rio de Janeiro inicia o primeiro período de intervenção no BRT, ainda sob responsabilidade das empresas de ônibus. Segundo a prefeitura, diversos problemas justificaram a medida, como frota sucateada e inoperante, quantidade de ônibus em circulação inferior ao contrato e más condições dos coletivos e das estações e terminais.

17 de fevereiro de 2022: A gestão do prefeito Eduardo Paes, com a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, anuncia que a prefeitura assume as operações, frota e estruturas do BRT do Rio de Janeiro, alegando que as empresas não teriam condições de melhorar o sistema, após as renovações dos períodos da intervenção. A CMTC-RIO (Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro), com o nome fantasia MOBI-Rio, presidida por Cláudia Secin, que foi criada na época da intervenção, passou a operar o BRT do Rio de Janeiro.

31 de março de 2023: A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou licitação para a concessão à iniciativa privada do sistema de BRT (Bus Rapid Transit) da cidade, dividindo o sistema em três lotes com valores diferentes de outorga. O objetivo é transferir a manutenção, operação e gestão da frota, garagens, terminais e estações para uma administradora privada, com projeção de obter uma outorga mínima, ou seja, o valor pago pelo concorrente para assumir o serviço de R$ 407 milhões (R$ 407.338.599,00), considerando os três lotes. Somados, os contratos chegam a R$ 6,59 bilhões.

28 de abril de 2023: A prefeitura do Rio de Janeiro publica em Diário Oficial a suspensão da concorrência por tempo indeterminado

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes