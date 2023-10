BRT do Rio de Janeiro recebe os primeiros 21 ônibus articulados com tecnologia Euro 6, que reduz em até 80% emissão de gases poluentes

Sistema receberá ao todo 337 veículos do tipo, que atenderão passageiros dos corredores Transoeste e Transbrasil

ARTHUR FERRARI

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023, em conjunto com a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, e a diretora-presidente da Mobi-Rio, Cláudia Secin, os primeiros 21 dos 337 ônibus articulados que vão operar nos corredores Transoeste e Transbrasil do BRT.

Os veículos, que possuem tecnologia Euro 6, capaz de reduzir em até 80% menos a emissão de gases poluentes na atmosfera, possuem carroceria Marcopolo, tendo capacidade para transportar até 183 passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, o PROCONVE P8, que é a fase 8 do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), usa como base as normas internacionais Euro 6.

Além de serem ecologicamente mais benéficos para o planeta, os coletivos ainda contam com itens que aumentam o conforto e a segurança dos passageiros, como câmeras, portas reforçadas, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema de bloqueio de porta (anjo da guarda), que impede o movimento do ônibus enquanto as portas estiverem abertas, cabine segregada para o motorista, painel de temperatura, área reservada para pessoas com deficiência e tomadas USB para carregamento de dispositivos móveis em todas as poltronas.

“Quero dar um recado para a população da Zona Oeste, que está há muito tempo sofrendo com os ônibus velhos do BRT da Transoeste. Estamos terminando as obras da pista ali e colocando concreto. Então, muito em breve vocês estarão andando em ônibus confortáveis, mais modernos e menos poluentes. Estamos felizes por poder entregar à população da Zona Oeste, e em breve aos usuários da Transbrasil, um transporte de qualidade, para que a experiência que as pessoas já estão vivendo na Transolímpica e na Transcarioca possa servir a todo o Sistema BRT implantado na cidade”, disse o prefeito na entrega dos novos ônibus.

Vale ressaltar que a tecnologia Euro 6 também é responsável por reduzir em 50% as emissões de Material Particulado se comparada com a Euro 5, que equipa os atuais veículos do sistema BRT. A medida beneficia também a saúde de todos os cidadãos, já que doenças como hipertensão e problemas respiratórios estão diretamente ligadas à poluição do ar.

A previsão é que os outros 316 veículos comprados sejam entregues gradualmente até o fim de maio de 2024.

