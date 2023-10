SPObras marca data para continuidade da licitação das obras do Corredor de ônibus Interlagos

Contrato inclui requalificação do Corredor e reforma dos pavimentos flexíveis, passeios e demais elementos já existentes; concorrência entra na fase de habilitação

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, publicou nesta sexta-feira, 06 de outubro de 2023, o aviso de continuidade da concorrência para as obras de requalificação do corredor de ônibus da Avenida Interlagos.

Como mostrou o Diário do Transporte, três consórcios apresentaram propostas no início do certame, com valores abaixo do estimado pelo edital, de R$ 107,4 milhões, com prazo de execução de 14 meses a partir da data da ordem de serviço (Relembre).

Na sessão de julgamento das propostas realizada no dia 26 de setembro, a Comissão desclassificou uma das empresas, a FBS Construção Civil e Pavimentação S/A, “por apresentar preços unitários superiores aos constantes no Orçamento Referencial”.

Foram classificadas as outras duas propostas, tendo por data-base o mês de setembro/2023, na seguinte ordem:

1º Lugar – Consórcio Corredor Interlagos (Tríade – DP Barros) – R$ 100.503.638,89

2º Lugar – Arvek Técnica e Construções Ltda – R$ 102.639.917,18.

Como já transcorreu o prazo para interposição de recursos, a SPObras designou a data de 09 de outubro, próxima segunda-feira, às 10h30min, para realização da sessão de abertura dos envelopes nº 2, contendo os documentos de Habilitação das empresas classificadas.

Com a melhor proposta (menor preço) o Consórcio formado pelas empresas Tríade e DP Barros venceu a concorrência, o que deverá agora passar pelo crivo da área técnica, o que inclui a fase de habilitação. Caso haja algum problema, a segunda empresa será convocada para apresentar os detalhes de sua proposta.

CORREDOR

A obra, na Zona Sul da capital, vai impactar cerca de 227 mil pessoas por dia, estima a prefeitura.

O Corredor Interlagos cruza diversas vias importantes na região, como as Avenidas Nossa Senhora do Sabará, Miguel Yunes e Atlântica, e atualmente recebe um volume variável entre 80 e 240 ônibus por hora no pico da manhã, com tráfego extremamente carregado.

A requalificação vai abranger 9,1 km do corredor, no trecho entre a Av. Washington Luís e a Av. Atlântica, e consiste na correção das condições dos pavimentos, melhoria e reforma da drenagem viária, adequação e renovação da sinalização viária, adequação da arquitetura das paradas de ônibus, implantação de pavimento rígido na faixa do corredor, implantação de instalações elétricas nas paradas de ônibus, adequação do urbanismo quanto às condições dos passeios e acessibilidade, adequações paisagísticas, implantação de vala técnica para o sistema do corredor, adequações de iluminação pública e ajustes no remanejamento de interferências.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes