Prefeitura de São Paulo classifica duas propostas em concorrência para reforma do Corredor Interlagos

Consórcio formado pelas empresas Tríade e DP Barros apresentou o melhor preço, no valor aproximado de R$ 100 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, publicou nesta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, a ata de sessão de julgamento e classificação das propostas referentes à concorrência para a requalificação do corredor de ônibus da Avenida Interlagos.

Três consórcios apresentaram propostas no início do certame, com valores abaixo do estimado pela SPObras, de R$ 107,4 milhões, com prazo de execução de 14 meses a partir da data da ordem de serviço.

Na sessão de julgamento dessa terça-feira (26), no entanto, a Comissão desclassificou uma das empresas, a FBS Construção Civil e Pavimentação S/A, “por apresentar preços unitários superiores aos constantes no Orçamento Referencial”.

Foram classificadas as outras duas propostas, tendo por data-base o mês de setembro/2023, na seguinte ordem:

1º Lugar – Consórcio Corredor Interlagos (Tríade – DP Barros) – R$ 100.503.638,89

2º Lugar – Arvek Técnica e Construções Ltda – R$ 102.639.917,18.

Com a melhor proposta (menor preço) o Consórcio formado pelas empresas Tríade e DP Barros venceu a concorrência, o que deverá ainda passar pelo crivo da área técnica. Caso haja algum problema, a segunda empresa será convocada para apresentar os detalhes de sua proposta.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes