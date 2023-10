Prefeitura do Rio de Janeiro vai desapropriar seis imóveis para construção do Terminal BRT Santa Cruz

Secretaria Municipal de Transportes autorizou há três dias a abertura de licitação das obras para implantação do equipamento, no valor de R$ 84 milhões

ALEXANDRE PELEGI

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou de utilidade pública, para fins de desapropriação, seis imóveis para a implantação do Terminal BRT Bairro Imperial de Santa Cruz.

O documento foi publicado no Diário Oficial da Cidade nesta quarta-feira, 05 de outubro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, nessa segunda-feira (02) a prefeitura do Rio autorizou a abertura de licitação das obras de construção do Terminal. A concorrência contempla a requalificação da rua Álvaro Alberto e outras, no mesmo bairro.

O decreto definiu os seguintes imóveis para desapropriação total:

Rua Marques de Maricá 32 e 76

Rua Marques de Maricá 1

Rua Teresa Cristina 62

Rua Lopes Moura 59

Rua Álvaro Alberto 161 (antiga Rua Passagem do Gado 43)

Rua Lopes Moura 12

O Terminal é um dentre cinco anunciados pelo prefeito Eduardo Paes que irão integrar a Nova Transoeste na Zona Oeste do Rio.

O projeto do novo Terminal Santa Cruz prevê a expansão da estação existente, criação de pistas exclusivas para o BRT e um bicicletário com 200 vagas também será construído no local.

As estruturas dos cinco novos terminais substituirão as antigas estações Mato Alto, Magarça, Pingo D´Água, Curral Falso e Santa Cruz.

No caso do Terminal BRT Santa Cruz o Diário do Transporte apurou que esse novo espaço não será construído no mesmo local da atual estação do BRT, e sim na Rua Álvaro Alberto, que será requalificada. A mudança decorre de pedidos de moradores do centro do bairro de restaurar a antiga praça que existia antes do BRT ser implementado em cima dela, movendo o terminal para a localidade de um supermercado abandonado na rua Álvaro Alberto.

Com isso, o projeto original do Terminal de Santa Cruz na rua Felipe Cardoso não será base da licitação.

O objetivo dos novos terminais, de acordo com a prefeitura, é proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros que viajam diariamente de BRT pela Zona Oeste. A iniciativa faz parte da reestruturação de todo o sistema, e os investimentos ultrapassam R$ 180 milhões.

Em março deste ano, o prefeito Eduardo Paes esteve na Zona Oeste do Rio anunciando os cinco novos terminais.

“O corredor BRT Transoeste é o mais antigo do Rio e está tendo a pista requalificada, com a troca do piso por concreto. As obras dos cinco novos terminais preveem, além da expansão das antigas estações, a criação de passarelas de acesso às novas estruturas e aos terminais alimentadores, que farão a integração entre ônibus e vans com vias importantes, como a Estrada de Sepetiba e a Avenida Cesário de Melo. Além disso, os projetos apresentados pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira incluem melhorias viárias e de drenagem, que aumentarão a capacidade de escoamento de água e de combate a enchentes em dias de grande volume de chuva”, informa a prefeitura.

