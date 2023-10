Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade volta a operar normalmente após 27 horas de problemas no serviço

Concessionária registrou Boletim de Ocorrência dizendo que rompimento de cabos foi causado por suposta sabotagem

VINÍCIUS DE OLIVEIRA / ARTHUR FERRARI

Após 27 horas com problemas, a linha 9-Esmeralda de trens voltou a operar normalmente por volta das 17h24 desta quarta-feira, 04 de outubro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, o rompimento de cabos de energia da rede aérea na tarde de terça-feira (03) fez com que as composições circulassem em via única entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária. O trecho foi atendido por ônibus do PAESE.

Como também noticiou o Diário do Transporte, a concessionária ViaMobilidade, responsável pela operação da linha, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, onde diz que o rompimento dos cabos foi causado por suposto ato de sabotagem.

Nota da ViaMobilidade:

“Técnicos da ViaMobilidade restabeleceram a operação na Linha 9-Esmeralda às 17h22 desta quarta-feira (4). O trabalho de manutenção envolveu cinco frentes de trabalho, com cerca de 70 colaboradores. Para apoio na operação, 70 ônibus da operação PAESE atenderam o trecho com maior impacto. Desde 13h58 de terça-feira (3), por conta de uma falha no sistema elétrico, a circulação de trens sofreu paralisação e operou com trechos em via única. Durante todo o período, os passageiros foram orientados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações.”

