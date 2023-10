Belo Horizonte (MG) começa a testar ônibus elétrico da BYD em seu sistema de transporte coletivo

Fase de avaliação deve durar 40 dias; objetivo da capital é renovar 40% da frota

ARTHUR FERRARI

A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, deu início a uma importante etapa em seu Plano de Mobilidade Limpa com a introdução de um ônibus elétrico da fabricante BYD (Build Your Dreams) para testes no sistema municipal. O programa, que visa renovar em 40% a frota de coletivos da cidade com veículos movidos a biocombustível e baterias, marcou o início dos testes do BYD D9A nesta semana. A fase de avaliação deve se estender por aproximadamente 40 dias.

O BYD D9A, um modelo tipo padron com carroceria Caio de modelo Millennium IV, promete oferecer uma solução sustentável e eficiente para o transporte público na cidade. Com autonomia para percorrer até 250 quilômetros com a carga completa e capacidade para transportar 78 passageiros, o ônibus oferece não apenas eficiência energética, mas também conforto aos usuários.

Como noticiou o Diário do Transporte, BH apresentou seu plano de mobilidade limpa ainda no último final de semana.

Relembre:

“A cidade de Belo Horizonte dá um passo importante para tornar o transporte sustentável, com melhora da qualidade do ar e da saúde da população”, diz Bruno Paiva, diretor da divisão de ônibus da BYD Brasil.

Entre as características notáveis do BYD D9A, destacam-se o ar-condicionado, o chassi tubular em aço de alta resistência à torção e flexão, e um motor integrado em cada uma das rodas do eixo traseiro, equipado com um módulo de controle de tração. O veículo também possui suspensão pneumática dianteira e traseira com ajuste de altura, sistema de freios a disco com ABS e sistema regenerativo, proporcionando mais segurança e autonomia ao veículo.

Além dos benefícios para a eficiência do transporte público, a adoção de ônibus elétricos tem um impacto significativo no meio ambiente. Estima-se que um veículo de transporte coletivo de passageiros elétrico deixe de emitir aproximadamente 125 mil kg de dióxido de carbono (CO2) por ano, o equivalente ao plantio de 892 árvores. Além disso, o custo mensal para abastecer um ônibus elétrico com energia pode ser até quatro vezes menor do que o de um coletivo movido a diesel, representando uma economia substancial para a cidade.

Este teste com o ônibus elétrico BYD D9A representa um marco importante no progresso da cidade em direção a um sistema de transporte público mais ecológico e eficiente, e os resultados desta avaliação serão acompanhados por equipes da capital mineira.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte