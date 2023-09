BRT de Salvador completa um ano de operação neste sábado (30) com 4,7 milhões de usuários transportados e recebe mais 22 ônibus e nova linha

Expectativa é que 30% da frota do BRT seja composta por ônibus elétricos. Este percentual corresponde a cerca de 50 ônibus. A previsão da Semob é de alcançar esse feito em 2025. Trecho 2 deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2024

ADAMO BAZANI

O BRT de Salvador completou neste sábado, 30 de setembro de 2023, um ano de operação e, segundo a prefeitura, alcançou neste período um total de 4,7 milhões de passageiros transportados.

Ddados da Secretaria de Mobilidade (Semob) mostram que a demanda tem crescido gradualmente.

A pasta explica que em junho deste ano, por exemplo, foram registradas 585.798 pessoas transportadas; em julho o número saltou para 661.664; já em agosto, o saldo foi de 730.969 usuários transportados.

NOVOS ÔNIBUS E NOVA LINHA

Como já havia informado o Diário do Transporte, a nova linha B3 entrou em funcionamento com mais 22 veículos novos em operação neste sábado (30).

A estimativa da Semob é que sejam realizadas uma média de 143 viagens por dia, oferecendo uma nova opção de trajeto circular entre a Estação Rodoviária e a orla da Pituba, desta vez passando por dentro do Caminho das Árvores e pela faixa exclusiva da Av. Paulo VI.

Asssim, segundo a prefeitura, a B3, se soma às duas linhas já existentes: a B1, que liga a Estação Rodoviária à Estação Pituba, em operação desde a inauguração do sistema; e a B2, que liga a Estação Rodoviária à orla da Pituba, até a Praça Nossa Senhora da Luz, em operação desde março deste ano. O objetivo é ampliar a integração entre os diversos modais da cidade, a exemplo do Metrô e dos ônibus convencionais, agilizando o transporte público e reduzindo o tempo de deslocamento dos passageiros.

TRECHO 2 EM 2024:

A Prefeitura ainda reafirmou a promessa de que o trecho 2 do BRT, que vai ligar a região do Parque da Cidade à Estação da Lapa deve iniciar a sua operação no primeiro semestre de 2024. As obras estão agora concentradas no pavimento, mas as estações vão começar a ser construídas na próxima etapa, possibilitando aos usuários de transporte público perceberem a nova configuração do modal.

ÔNIBUS ELÉTRICOS

A administração municipal informou ainda que a expectativa é de que 30% da frota do BRT seja composta por ônibus elétricos.

Este percentual corresponde a cerca de 50 ônibus. A previsão da Semob é de alcançar esse feito em 2025.

A prefeitura diz que capital baiana já está preparada para receber os novos ônibus elétricos graças à inauguração do maior terminal de eletrocarga em área pública do Brasil, localizado ao lado da Estação Rodoviária do BRT, e que é de uso exclusivo dos ônibus do modal. O equipamento possui capacidade para carregar até 20 ônibus simultaneamente e foi fruto de um investimento municipal de aproximadamente R$ 4 milhões.

