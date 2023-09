BRT Salvador de Salvador (BA) passa a contar com a nova linha B3 a partir deste sábado

Itinerário que conta com 22 veículos substitui outras 18 linhas de ônibus

ARTHUR FERRARI

Salvador (BA) inaugura neste sábado, 30 de setembro de 2023, a linha B3 do Bus Rapid Transit (BRT), dia também marcado por importantes mudanças no sistema de pagamento da passagem.

A nova linha B3 percorrerá um trajeto que abrange as regiões do Caminho das Árvores e da Pituba, passando pela Alameda das Espatódeas e Avenida Paulo VI, até a orla da cidade. Essa rota será uma extensão do sistema BRT existente, proporcionando maior mobilidade e facilitando o acesso aos principais pontos da cidade.

Também a partir de sábado, os passageiros do serviço BRT deverão utilizar o cartão SalvadorCARD para embarcar nos ônibus, uma vez que não será mais aceito dinheiro em espécie nos veículos. De acordo com a prefeitura da capital baiana, a iniciativa visa modernizar e agilizar o transporte público da cidade.

Os passageiros terão à disposição dez pontos ao longo do trajeto para embarcar utilizando o SalvadorCARD, tornando o processo de entrada nos ônibus mais rápido e eficiente. O pagamento da passagem poderá ser efetuado de forma prática, através do aplicativo KIM, que permitirá a recarga do SalvadorCARD via celular. As opções de pagamento incluirão a utilização do PIX ou parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, proporcionando flexibilidade aos usuários.

Para utilizar o aplicativo KIM, os interessados poderão fazer o download gratuito nas lojas virtuais App Store e Google Play a partir de amanhã. Após a instalação, bastará selecionar a opção “Recarga Cartão Transporte” na aba “SalvadorCARD”, cadastrar o número do cartão, escolher o valor da recarga (variando de R$ 4,90 a R$ 200), e optar pelo método de pagamento, que poderá ser realizado via PIX ou cartão de crédito. Para validar os créditos, bastará aproximar o cartão dos validadores nas catracas dos ônibus.

Composta por 22 veículos, a frota da linha B3 substituirá 18 linhas de ônibus por uma grande linha circular. Ainda segundo a prefeitura, o objetivo da nova medida é otimizar a locomoção dos cidadãos que transitam na região, tornando o sistema de transporte público mais eficiente e prático.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte