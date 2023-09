VÍDEO: MP de Pernambuco recomenda que empresas de ônibus tirem catracas duplas dos coletivos

Há duas semanas, passageira ficou com a cabeça presa em uma das roletas

ADAMO BAZANI

O 36º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, Leonardo Brito Caribé, do MPPE (Ministério Público de Pernambuco), oficializou recomendação ao Grande Recife Consórcio de Transportes – GRCT, responsável por gerir o sistema de ônibus da Região Metropolitana do Recife, para que as catracas duplas dos coletivos sejam retiradas em até dez dias.

A recomendação foi publicada no Diário Oficial do MPPE desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, e ocorre há duas semanas de uma mulher ter ficado com a cabeça presa em uma das roletas.

No dia 14 de setembro de 2023, a passageira prendeu a cabeça num coletivo da linha 604 – TI Macaxeira/Alto do Burity.

As catracas duplas estão em testes em alguns ônibus e foram instaladas para evitar a evasão de recursos, ou seja, que passageiros pulem a roleta e andem sem pagar nos ônibus sem cobradores.

Segundo o documento, os testes das catracas devem ficar suspensos até que seja demonstrado o atendimento integral dos parâmetros e critérios técnicos de acessibilidade estabelecidos pela ABNT para o sistema de transporte coletivo de passageiros de características urbanas.

Ainda de acordo com o promotor, o CTM Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda (CTM) não demonstrou que as catracas elevadas, instaladas em caráter experimental, nos ônibus da RMR (Região Metropolitana de Recife), estão em conformidade com as normas técnicas brasileiras, designadamente a ABNT NBR 15570

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes