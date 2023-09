Ônibus da Capanema Tour que tombou na BR-116 durante viagem para Curitiba (PR), nesta segunda (25), fazia viagem pelo aplicativo Buser

Passageira morreu e outros 14 ficaram feridos; veículo transportava 52 pessoas, além do motorista

ARTHUR FERRARI

O ônibus da Capanema Tour que tombou na madrugada desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, no Km 30,8 da BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná, realizava a viagem para Curitiba pelo aplicativo Buser, que oferece passagens de baixo custo para seus usuários.

Como mostrou o Diário do Transporte, dos 52 passageiros apenas um morreu, uma mulher que não teve sua identidade divulgada. Outros 16 passageiros ficaram feridos, entre leves e moderados. Uma pessoa segue internada em estado grave.

Já o motorista, identificado como Paulo Filho, que afirmou ter dormido ao volante, teve ferimentos no pé e quadril.

Em nota, a Buser disse que lamenta o acidente ocorrido e que está prestando o apoio necessário aos passageiros e famílias. A empresa afirma que abriu uma investigação para apurar as causas do acidente, mas ressalta que “(…) o ônibus estava com a documentação em dia e apto para fazer a viagem”.

Já a Capanema Tour disse que também presta o apoio necessário às vítimas e suas famílias e colabora para a apuração das causas do acidente.

Segundo a empresa, outro ônibus substituiu o veículo acidentado para continuar a viagem com os passageiros que não ficaram feridos.

Veja a nota da Buser na íntegra:

“A Buser lamenta profundamente pelo acidente ocorrido nesta segunda-feira (25) envolvendo um veículo de uma empresa parceira, a Capanema Turismo, rumo à Curitiba. Informamos que estamos prestando todo o apoio necessário aos passageiros, sendo que a maior parte seguiu viagem em um veículo substituto e outra parte foi imediatamente encaminhada para hospitais da região.

Além do suporte às vítimas e suas famílias, com o apoio da nossa torre de controle que atua remotamente, abrimos uma investigação para entender as reais causas do acidente, mas adiantamos que o ônibus estava com a documentação em dia e apto para fazer a viagem.

Esclarecemos que a Buser é uma plataforma de intermediação de viagens de ônibus que conecta pessoas que querem viajar a empresas de fretamento. As empresas parceiras que atuam com a nossa rede são devidamente licenciadas pelos órgãos fiscalizadores, e devem seguir uma rigorosa seleção. Os motoristas parceiros também precisam cumprir uma série de requisitos, já que é realizada uma análise do histórico profissional para saber se estão aptos para prestarem serviços de condução de passageiros nas rodovias brasileiras.”

Veja a nota da Capanema Tour na íntegra:

“A Capanema Tour lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-116, em Campina Grande do Sul, rumo à Curitiba. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas seguimos colaborando com as investigações, prestando o esclarecimento necessário às autoridades policiais.

Estamos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e respectivas famílias, acompanhando de perto as condições de saúde dos feridos. Também providenciamos um veículo substituto aos demais passageiros, que já seguiram viagem para o destino final.

Do nosso lado, destacamos que as viagens que fazemos são sempre autorizadas pelos órgãos responsáveis, por isso confirmamos que o ônibus envolvido possui documentação e licenças em dia e realiza manutenção periódica dos veículos da frota.

A segurança é um valor muito importante para a nossa empresa, então sentimos novamente pelo ocorrido e seguimos à disposição de todos os passageiros, familiares, das autoridades e da imprensa para prestarmos as informações solicitadas.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte