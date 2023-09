Ônibus rodoviário tomba na BR-116, no Paraná, e PRF registra morte e feridos nesta segunda (25)

Veículo da empresa Capanema Tur transportava 54 passageiros e seguia no sentido Curitiba

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da empresa Capanema Tur capotou na madrugada desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, no Km 30,8 da BR-116, no Paraná. O veículo seguia no sentido Curitiba.

De acordo com a PFR (Polícia Rodoviária Federal), dos 54 passageiros apenas um morreu, um ficou gravemente ferido e outros vários tiveram ferimentos leves.

A via, que chegou a ficar totalmente interditada na altura de Campina Grande do Sul, foi parcialmente liberada por volta de 7h50.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

Segundo o motorista, apenas identificado como Paulo, ele dormiu ao volante após sua longa jornada com pouco tempo de descanso. “Eu apaguei. Eu descansei duas horas só, estávamos procurando casa para dormir de dia lá, começou faz uma semana, é uma linha nova”, contou o motorista ao site da Rádio Banda B.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte