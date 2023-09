ANTT diz que ônibus da Capanema Tour que tombou no Paraná viajava de forma irregular

Veículo tinha permissão para viagens de fretamento, mas não para regime regular

ARTHUR FERRARI

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) divulgou uma nota onde esclarece que o ônibus da Capanema Tour, que tombou na madrugada de segunda-feira, 25 de setembro de 2023, na BR-116, no Paraná, realizava a viagem de forma irregular.

Como mostrou o Diário do Transporte, o veículo, que transportava 52 passageiros mais o motorista, seguia para Curitiba em viagem feita através do aplicativo Buser, que oferece passagens de baixo custo para seus usuários. Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/25/onibus-da-capanema-tour-que-tombou-na-br-116-durante-viagem-para-curitiba-pr-nesta-segunda-25-fazia-viagem-pelo-aplicativo-buser/

Na nota, a ANTT diz que o ônibus “(…) é habilitado e tinha licença cadastrada para realização de viagens em regime de Fretamento. No entanto, o veículo acidentado estaria praticando viagem em regime Regular, na qual não possui autorização para realizar. Portanto, a viagem seria considerada irregular, já que a empresa não tinha licença para tal serviço”.

Vale ressaltar que a Buser não está sujeita às fiscalizações na ANTT, já que se trata de uma empresa de tecnologia, e não de transporte.

Também em nota as empresas Capanema Tou e Buser disseram que lamentam o ocorrido e que prestam auxílio às vítimas e suas famílias.

Veja a nota da ANTT na íntegra:

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que o ônibus de placa BDA4B58 envolvido em um acidente na madrugada desta segunda-feira (25/9), na BR-116, em Campina Grande do Sul, é habilitado e tinha licença cadastrada para realização de viagens em regime de Fretamento. No entanto, o veículo acidentado estaria praticando viagem em regime Regular, na qual não possui autorização para realizar. Portanto, a viagem seria considerada irregular, já que a empresa não tinha licença para tal serviço.

Em relação à Buser, é importante destacar que não é uma empresa sujeita à fiscalização direta da ANTT, uma vez que se trata de um aplicativo e não de uma empresa de transporte. No entanto, as apreensões de veículos associados à Buser frequentemente decorrem do uso de empresas (proprietárias dos ônibus) que não possuem a autorização necessária para a prestação do serviço. Em muitos casos, essas empresas detêm autorizações para realizar fretamentos turísticos e ocasionais, conhecidos como “circuito fechado”, destinados a grupos específicos de passageiros que viajam juntos de ida e volta. No entanto, a irregularidade surge quando essas empresas vendem passagens de ida somente, o que não se enquadra como fretamento. Essas viagens não possuem legalização adequada, uma vez que envolvem diferentes tipos de autorizações. Para se tornar uma empresa regular de transporte de passageiros e comercializar passagens, a transportadora deve seguir a Resolução ANTT nº 4770/2015 e cumprir todas as obrigações legais, incluindo concessão de gratuidades legais e manutenção de frequência mínima. Adicionalmente, as apreensões também abrangem a verificação de diversos outros aspectos, como a segurança dos veículos.

A ANTT lamenta e expressa solidariedade aos familiares das vítimas e esclarece que fornecerá todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações, quando solicitadas. Vale destacar que, nas empresas outorgadas pela Agência, quando ocorrem acidentes, existe a obrigação de comunicação dos fatos, e dependendo da causa, são abertos procedimentos para verificação das condições de segurança.”

Veja nota da Capanema Tour na íntegra:

“A Capanema Tour lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-116, em Campina Grande do Sul, rumo à Curitiba. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas seguimos colaborando com as investigações, prestando o esclarecimento necessário às autoridades policiais.

Estamos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e respectivas famílias, acompanhando de perto as condições de saúde dos feridos. Também providenciamos um veículo substituto aos demais passageiros, que já seguiram viagem para o destino final.

Do nosso lado, destacamos que as viagens que fazemos são sempre autorizadas pelos órgãos responsáveis, por isso confirmamos que o ônibus envolvido possui documentação e licenças em dia e realiza manutenção periódica dos veículos da frota.

A segurança é um valor muito importante para a nossa empresa, então sentimos novamente pelo ocorrido e seguimos à disposição de todos os passageiros, familiares, das autoridades e da imprensa para prestarmos as informações solicitadas.”

Veja nota da Buser na íntegra:

“A Buser lamenta profundamente pelo acidente ocorrido nesta segunda-feira (25) envolvendo um veículo de uma empresa parceira, a Capanema Turismo, rumo à Curitiba. Informamos que estamos prestando todo o apoio necessário aos passageiros, sendo que a maior parte seguiu viagem em um veículo substituto e outra parte foi imediatamente encaminhada para hospitais da região.

Além do suporte às vítimas e suas famílias, com o apoio da nossa torre de controle que atua remotamente, abrimos uma investigação para entender as reais causas do acidente, mas adiantamos que o ônibus estava com a documentação em dia e apto para fazer a viagem.

Esclarecemos que a Buser é uma plataforma de intermediação de viagens de ônibus que conecta pessoas que querem viajar a empresas de fretamento. As empresas parceiras que atuam com a nossa rede são devidamente licenciadas pelos órgãos fiscalizadores, e devem seguir uma rigorosa seleção. Os motoristas parceiros também precisam cumprir uma série de requisitos, já que é realizada uma análise do histórico profissional para saber se estão aptos para prestarem serviços de condução de passageiros nas rodovias brasileiras.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte