Gerente de operações sai do Metrô de SP e se torna diretor da ViaMobilidade; Fenametro pede ao MP investigação

Empresas dizem que não há restrições; Entidade trabalhista também acusa Metrô de abrir procedimento para terceirizar atividades operacionais, mas estatal nega

ADAMO BAZANI

O ex-gerente de operações do Metrô de São Paulo, Antônio Márcio Barros Silva, foi contratado para ser diretor de operações das linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro (que será um monotrilho), concedidas à ViaMobilidade, e da linha 4-Amarela de metrô, da ViaQuatro.

ViaMobilidade e ViaQuatro têm como sócio majoritário o Grupo CCR, gigante de concessões.

A informação foi confirmada ao Diário do Transporte tanto pela estatal como pelas concessionárias nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023.

Nesta terça-feira (12), a Fenametro (Federação Nacional dos Metroviários) formalizou um pedido de investigação ao Ministério Público para verificar eventual conflito de interesses.

A entidade diz que deve haver uma espécie de “quarentena” para um funcionário do nível de Márcio que deixou a estatal antes de assumir a direção numa empresa privada do mesmo ramo.

A Fenametro ainda destaca que vê o movimento como um risco, uma vez que as linhas estatais do Metrô podem ser concedidas, como já indicou o governador Tarcísio de Freitas, e o grupo que controla a ViaMobilidade seria um dos maiores interessados em eventuais leilões.

Destaca-se, ademais, que o Metrô estatal parece estar atualmente em processo de preparação para sua concessão, sendo a ViaMobilidade uma das principais candidatas para assumir essa empreitada. Tal cenário, em si mesmo, levanta sérias suspeitas de conflito de interesses, especialmente à luz da subsequente nomeação do Sr. Antônio Márcio como diretor de operações na ViaMobilidade. – diz parte do documento.

Por meio de notas, ambas as empresas, tanto o Metrô como o grupo da ViaMobilidade, negam conflito de interesses e a necessidade de quarentena.

EDITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Além disso, a Fenametro diz que o chefe de departamento do Metrô, Gildo Prado, por meio de um áudio atribuído a ele e que teria sido gravado no fim de junho, prometeu não haver licitação da terceirização das operações (agentes de estação) e que se tratava de boato.

O Metrô também, por carta, teria respondido ao Sindicato dos Metroviários negando a licitação.

Em uma reunião no início de setembro, o chefe de departamento também teria descartado o edital.

Mas a Fenametro diz que mesmo com as negativas, um edital de licitação e as tratativas para a licitação da terceirização já estariam formalizadas, inclusive com assinatura de Gildo Prado.

Esta acusação não está no pedido de investigação do MP.

Também por nota, o Metrô nega que seja uma transferência de serviços dos atuais funcionários da estatal para prestadora de serviço.

A Companhia diz que a licitação tem o objetivo de contratar uma empresa para prestação de serviços de atendimento nas estações, o que aumentará a capacidade do Metrô de São Paulo.

A estatal ainda diz lamentar a postura da representação sindical já que “tais serviços não se vinculam a demissões do pessoal próprio que hoje presta esses atendimentos”.

VEJA AS NOTAS NAS ÍNTEGRAS:

METRÔ:

A Companhia do Metropolitano de São Paulo informa que o ex-empregado Antônio Márcio Barros Silva nunca exerceu a função de Diretor do Metrô. Antes de se desligar, exercia a função de gerente de operações e, no exercício de suas atribuições, teve comportamento exemplar e performance amplamente reconhecida pelos seus pares.

Quaisquer atividades exercidas após o término de seu vínculo não se inserem no âmbito de avaliação desta Companhia.

Além disso, a Companhia do Metropolitano de São Paulo informa que, indagada pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo na data de 27/06/2023 (SGE 059/2023 – anexa), se os serviços das linhas de bloqueios das estações passariam a ser executados pela empresa Multi Service, respondeu que:

“se posiciona sobre a falsidade desta notícia e, considerando que tanto o Metrô como o Sindicato possuem interesse de evitar ambiente de especulação, solicita-se ao Sindicato, indicar o responsável pela divulgação das informações falsas das quais alega ter tido notícia, de modo que a as medidas judiciais e extrajudiciais possam ser adotadas pelo Metrô.”

Portanto, o que ocorreu foi uma mera conjectura por parte do sindicato quanto a uma suposta transferência destes serviços a uma empresa que já era contratada pelo Metrô para objeto diverso, o que foi prontamente rechaçado pela Companhia. Por outro lado, instada a cooperar com o esclarecimento de suas alegações, a representação sindical nunca informou a origem e o contexto do quanto alegava.

A propósito, o Edital n°10018990 tem por finalidade a contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento nas estações, o que aumentará a capacidade do Metrô de São Paulo de prover atendimento adequado aos passageiros nas estações.

A Companhia lamenta que a representação sindical, por razões de índole corporativa e na defesa do interesse de um grupo, acabe por retirar o bem-estar do passageiro da centralidade de suas preocupações, sobretudo porque tais serviços não se vinculam a demissões do pessoal próprio que hoje presta esses atendimentos.

VIAMOBILIDADE:

Após realização de minucioso processo seletivo, as concessionárias ViaMobilidade Linhas 5 e 17 e ViaQuatro confirmam a contratação do Sr. Antônio Marcio Barros Silva para atuação como Diretor de Operações das linhas 4, 5 e 17, que iniciará as suas atividades no dia 18 de setembro de 2023.

Esclarecemos que não há qualquer impedimento legal ou normativo que impeça a contratação do executivo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes