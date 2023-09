Grupo JCA aponta crescimento de 30% na demanda por viagens de ônibus para o período do feriado prolongado da Independência

Cresceu a procura por viagens de ônibus para o feriado prolongado da Independência neste ano em comparação com 2022. De acordo com o Grupo JCA, detentor de grandes marcas do setor rodoviário de passageiros como as Viações Cometa, 1001, Catarinense, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão, a busca por poltronas está 30% maior do que no mesmo período do ano anterior. Dentre todas as rotas atendidas pelas empresas, as que ligam São Paulo a Belo Horizonte, São Paulo a Florianópolis, São Paulo ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e Rio de Janeiro a Cabo Frio são as que registram maior volume de passagens já adquiridas. Juntas, representam 45% de todo o quantitativo comercializado até então para o período do feriado prolongado.

Sobre o Grupo JCA

Reconhecido pela história, tradição e inovação no transporte rodoviário, o Grupo JCA é composto pelas empresas Catarinense, Cometa, 1001, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão. Inovando ao longo do seu percurso, investe na experiência dos clientes, garantindo segurança e conforto ao disponibilizar frotas modernas, avançados sistemas de segurança, além de motoristas treinados e experientes. Com constante investimento em tecnologia, o Grupo JCA foi pioneiro ao implementar o BPE (bilhete de passagem eletrônico) que permite embarque direto na plataforma, além de oferecer sites atualizados para compra, atendimento via chatbot, wi-fi a bordo e entrada individual para USB nas poltronas de determinadas categorias de ônibus. O Grupo JCA atua no transporte de encomendas com a BUSLOG, otimizando bagageiros exclusivos de seus veículos, com alcance de mais de 200 localidades, e em fretamento, contínuo e eventual, com a Opção Fretamento & Turismo. É também detentor dos Outlets de Passagens e Hotéis, startups que oferecem passagens e hospedagens a preços promocionais o ano inteiro, do clube giro, primeiro programa de fidelidade gamificado do transporte rodoviário, e da wemobi, startup de viagens de ônibus com experiência 100% digital.