Governo do Distrito Federal divulga cronograma de renovação da frota da Expresso São José

O Governo do Distrito Federal divulgou o cronograma de renovação da frota de ônibus da Expresso São José, que opera 206 linhas na capital brasileira, atendendo cerca de quatro milhões de passageiros todos os meses.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa à Semob/DF (Secretaria de mobilidade), os chassis OF 1721/59 BlueTec 6 comprados da Mercedes-Banz começam a ser entregues pela montadora ainda em setembro de 2023, com prazo de 60 dias para o encarroçamento das 50 plataformas.

Já entre outubro e dezembro, a Mercedes entrega mais 423 chassis. Todos os ônibus devem estar prontos para o atendimento aos passageiros em fevereiro de 2024, quando se conclui o prazo de 60 dias para o encarroçamento das últimas 173 plataformas entregues pela montadora alemã.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Expresso São José e o Governo do DF renovaram o contrato para a prestação de serviço para mais dez anos.

No documento já havia a previsão de renovação da frota através da aquisição de novos veículos.

Atualmente a empresa conta com 576 veículos atendendo os passageiros do Distrito Federal entre Brazilândia, Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires, Estrutural e setores da indústria e abastecimento.

Confira o cronograma:

