Empresa Expresso São José tem contrato renovado por mais 10 anos e segue com atuação no transporte público do Distrito Federal

Companhia conta com 576 coletivos em circulação na capital

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, o Governo do Distrito Federal renovou o contrato com a Expresso São José por até 10 anos. A empresa de transporte opera 206 linhas de ônibus na capital do país e atende cerca de quatro milhões de passageiros por mês.

A extensão do contrato prevê a renovação da frota e se necessário, a ampliação com aquisição de novos coletivos.

No momento, 576 veículos da Expresso São José rodam pelas regiões de Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires, Estrutural, e Setores de Indústria e Abastecimento, Armazenagem e Abastecimento Norte, e Oficinas Norte.

Além da companhia citada, o Distrito Federal também conta com operações de outras companhias, como Viação Piracicabana, Viação Pioneira, Consórcio HP-ITA e Viação Marechal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte