Serviço de ônibus para o The Town tem veículos com mais de 10 anos, sem ar-condicionado e aposentados do sistema da capital paulista

Já linha 9-Esmeralda, por onde passa o trem expresso por R$ 40, registrou pane e operação é em via única em um trecho; ViaMobilidade diz que não há interferência dos trens especiais

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A orientação para quem for ao festival de música The Town, que ocorre em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em Interlagos, na zona Sul de São Paulo, é usar o transporte coletivo.

Os valores dos serviços especiais de trens e ônibus não são nada baixos.

Os ônibus expressos especiais (The Town Express) que saem de sete pontos têm tarifas entre R$ 10 e R$ 50 e a ViaMobilidade oferece trens expressos nas linhas 8 e 9 a R$ 40 e semiexpressos a R$ 15.

Mas a linha 9-Esmeralda registra problemas graves desde por volta de 10h deste sábado, 02 de setembro de 2023, primeiro dia de festival.

A ViaMobilidade diz que os trens especiais não sofrem impactos, mas a Linha 9-Esmeralda registra intervalos de 10 minutos entre as estações Osasco e Autódromo, e de 20 minutos entre Autódromo e Bruno Covas Mendes Vila Natal. A circulação que está por via única entre as estações Jurubatuba e Primavera-Interlagos e 32 ônibus da Operação PAESE foram chamados para apoio.

Já os ônibus especiais não têm relatos de problemas operacionais, mas imagens registradas em redes sociais por admiradores de ônibus mostram que, apesar dos preços, o serviço oferece alguns coletivos com mais de 10 anos de uso, urbanos comuns, sem ar-condicionado e aposentados do sistema de linhas municipais de São Paulo.

Há veículos novos, mas de configuração urbana também.

Os coletivos não são oferecidos pelo sistema SPTrans (São Paulo Transporte), sendo contratos diretamente pela organização do evento.

VEJA ALGUMAS DAS IMAGENS:

As partidas para a Cidade da Música acontecem entre 10h e 20h, com saídas a cada 20 minutos, e em sete pontos diferentes:

Terminal Parque Dom Pedro II (Av. do Exterior, s/nº – SÉ) – R $ 30,00

Terminal Barra Funda (Avenida Mário de Andrade ,664. Barra Funda. Junto à estação Palmeiras -Barra Funda)- R $ 25,00

Pão de Açúcar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 – Jardim Fonte do Morumbi) – R $10,00

Terminal Vila Yara (v. dos Autonomistas, 500 – Vila Yara, Osasco) – R $ 10,00

Terminal Itaquera – Shopping/Metrô (Avenida Dr. Luís Aires, s/n°) – R $ 30,00

Terminal Penha (Av. Cangaíba, 130 – Cangaiba) – R$ 25,00

Aeroporto de Congonhas – VIP (Praça comandante Lineu Gomes – s/n ,vila Congonhas – São Paulo -Sp) – R$ 50,00

Já na linha 9, os registros são de problemas

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes