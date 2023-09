VÍDEOS: Ônibus para o The Town pega fogo no Ibirapuera; Diário do Transporte mostrou em primeira mão que festival está usando coletivos velhos

Chamas ocorreram por problemas no veículo

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Um ônibus articulado modelo urbano pegou fogo por volta de 17h00 deste sábado, 02 de setembro de 2023, no sentido bairro da Avenida 23 de Maio, depois do Parque do Ibirapuera.

É um dos ônibus “executivos” que cobram entre R$ 10 e R$ 50 para levar as pessoas ao festival de música The Town

Segundo os Bombeiros, não há vítimas.

De acordo com os passageiros que chamaram a corporação, o fogo começou na parte de baixo e traseira do veículo.

O Diário do Transporte mostrou em primeira mão neste sábado que imagens registradas em redes sociais por admiradores de ônibus mostram que, apesar dos preços elevados, o serviço oferece alguns coletivos com mais de 10 anos de uso, urbanos comuns, sem ar-condicionado e aposentados do sistema de linhas municipais de São Paulo.

Há também veículos novos, mas de configuração urbana também.

Os coletivos não são oferecidos pelo sistema SPTrans (São Paulo Transporte), sendo contratos diretamente pela organização do evento.

Veja em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/02/servico-de-onibus-para-o-the-town-tem-veiculos-com-mais-de-10-anos-sem-ar-condicionado-e-aposentados-do-sistema-da-capital-paulista/

VEJA ALGUMAS DAS IMAGENS:

As partidas para a Cidade da Música acontecem entre 10h e 20h, com saídas a cada 20 minutos, e em sete pontos diferentes:

Terminal Parque Dom Pedro II (Av. do Exterior, s/nº – SÉ) – R $ 30,00

Terminal Barra Funda (Avenida Mário de Andrade ,664. Barra Funda. Junto à estação Palmeiras -Barra Funda)- R $ 25,00

Pão de Açúcar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 – Jardim Fonte do Morumbi) – R $10,00

Terminal Vila Yara (v. dos Autonomistas, 500 – Vila Yara, Osasco) – R $ 10,00

Terminal Itaquera – Shopping/Metrô (Avenida Dr. Luís Aires, s/n°) – R $ 30,00

Terminal Penha (Av. Cangaíba, 130 – Cangaiba) – R $ 25,00

Aeroporto de Congonhas – VIP (Praça comandante Lineu Gomes – s/n ,vila Congonhas – São Paulo -Sp) – R$ 50,00

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes