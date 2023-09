Passageiros reclamam de falta de limpeza e das condições dos ônibus para o The Town

Neste sábado, Diário de Transporte mostrou em primeira mão que são usados coletivos com mais de dez anos aposentados de São Paulo, Um dos veículos pegou fogo

ÁDAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Não é só a idade dos ônibus especiais para o The Town, que cobram entre R$ 10 e R$ 50, que tem decepcionado os passageiros que pagam esses valores. As condições dos veículos e a limpeza de alguns também têm gerado reclamações nas redes sociais.

Neste domingo, 03 de setembro de 2023, por exemplo, passageiros postaram reclamações sobre sujeira e poeira dentro dos coletivos.

“Vou começar falando sobre o The Town Express, eu peguei saindo do Vila Yara, conforme os ônibus vão enchendo, eles já vão saindo, então não ficamos esperando, foi muito tranquilo, o motorista estava um pouco perdido, mas até aí ok. Eu só fiquei com a impressão que eles pegaram os ônibus que estavam parados a no mínimo 5 anos, e não tiraram nem o pó, então se você vai de The Town Express, cuidado se for com roupa clara”, disse a usuária Thais Ellen.

Outros relatos também mostram poeira e manchas de sujeira nos veículos.

Neste sábado (02), o Diário de Transporte mostrou em primeira mão que são usados coletivos com mais de dez anos aposentados de São Paulo e sem ar condicionado nas modalidades de tarifas entre R$ 10 e R$ 30.

Um dos veículos, um modelo articulado que operou pela empresa Metrópole Paulista e foi tirado do sistema SPTRANS (São Paulo Transporte), pegou fogo na Avenida 23 de Maio perto do Ibirapuera. Ninguém se feriu.

Inicialmente, a organização do The Town negou ser do serviço especial, mas depois admitiu.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/02/servico-de-onibus-para-o-the-town-tem-veiculos-com-mais-de-10-anos-sem-ar-condicionado-e-aposentados-do-sistema-da-capital-paulista/

Os ônibus que levam ao festival têm tarifa estipulada entre R$ 10 e R$ 50; já as passagens de trem, pela Linha 9-Esmeralda, variam de R$ 15 a R$ 40 para serviços expressos e semi expressos, que fazem menos paradas.

A tarifa comum dos trens, de R$ R$ 4,40, também segue disponível, porém passageiros têm relatado que os serviços expressos e semi expressos estão sendo priorizados.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte