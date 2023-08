VÍDEO: Atraso na saída de ônibus da Sambaíba afeta passageiros na zona Norte de São Paulo nesta terça (29) após ataquesa a ônibus

Usuários relatam longo tempo de espera nos pontos

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Passageiros que usam ônibus da empresa Sambaíba, na zona Norte da capital paulista, relatam dificuldades no início da manhã desta terça-feira, 29 de agosto de 2023.

De acordo com os relatos, não estão passando ônibus de diversas linhas e o tempo de espera está muito longo nos pontos.

Imagens em redes sociais mostram coletivos parados na saída de uma das garagens e relatam tentativa de ataque a ônibus.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), gerenciadora do sistema, que confirmou o vandalismo

A SPTrans repudia os atos de vandalismo praticados em veículos de duas garagens da concessionária Sambaíba e que ocasionaram atrasos na operação das linhas da garagem localizada na Vila Sabrina, prejudicando a população entre 5h05 e 5h40 desta terça-feira (29/8). Os ônibus avariados foram removidos e a operação está sendo normalizada gradativamente. A concessionária foi autuada automaticamente pelas viagens que não foram realizadas.

As linhas afetadas atendem a Zona Norte com direção ao Centro e os bairros como Santana, Tucuruvi, Tremembé, Mandaqui e Jaçanã.

Na garagem localizada na Vila Nilo foi registrada uma tentativa de incêndio em um coletivo, debelada e sem prejuízos à operação.

ZONA LESTE:

Um ônibus da linha 354M-10 Term. São Miguel / Term. São Mateus, da empresa Metrópole Paulista, foi parado e atacado na região da Avenida Ragueb Chohfi, na zona Leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 29 de agosto de 2023.

No coletivo, foi deixado foi deixada uma mensagem contra atual presidente de sindicato.

Segundo a SPTrans, houve prejuízo à operação das linhas que circulam na Av. Ragueb Chohfi, próximo ao cruzamento com a Av. Jacu Pêssego, na Zona Leste, após um veículo ser vandalizado e atravessado na via às 5h55. A SPTrans acionou guincho para remoção do veículo.

No início da manhã, dois ônibus foram atacados em garagens da empresa Sambaíba, na zona Norte.

Relembre:

Em nota, o Sindicato diz que repudia os atos

A direção do Sindicato repudia veementemente a ação da vândalos, que impediram a saída dos ônibus nas Viações Sambaíba e Metrópole Paulista na manhã de (29).

Não temos qualquer relação com tais ações, que estamos em conversas com o patronal na Campanha Salarial deste ano.

Colocamo-nos à disposição dos órgãos de segurança para providências e punição aos vândalos.

