Licitação de transporte coletivo urbano escolar é retomada em Paulínia (SP)

Processo havia sido suspenso no início do ano pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE)

VINICIUS DE OLIVEIRA

O município de Paulínia (SP) anunciou no Diário Oficial que será retomado o processo de licitação do serviço de transporte escolar.

De acordo com o documento, “a licitação que ocorrerá visará contratar com terceiros a concessão para prestação e exploração dos serviços de transporte coletivo urbano escolar de passageiros do Município de Paulínia, em um único lote de linhas que engloba toda a área urbana do Município de Paulínia, incluindo a execução de atividades correlatas como a implantação e operação de sistemas de informação, sistemas de bilhetagem eletrônica e Centro de Controle Operacional”.

O texto ressalta também que o contrato estabelecido terá vigência de 10 anos, que podem ser prorrogados.

Como mostrou o Diário do Transporte em fevereiro de 2023, a licitação havia sido suspensa pelo Tribunal de Conta do Estado (TCE) após a empresa Boazz Transporte LTDA questionar os prazos de início das operações dos coletivos.

