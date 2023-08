Porto Alegre (RS) retoma serviço de patinetes elétricos a partir de setembro

Prefeito anunciou volta dos veículos nesta quinta (17); custo será de R$ 3,00 para desbloqueio e R$ 0,80 para cada minuto rodado

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, o prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo, anunciou que o serviço de patinetes elétricos será retomado na capital gaúcha.

A volta dos patinetes é feita visando zero emissão, sendo assim uma opção para que haja uma menor propagação de gases de efeito estufa e ao mesmo tempo beneficie a mobilidade no município.

“O serviço está operando muito bem em Florianópolis e, agora, virá para Porto Alegre, sendo mais uma opção para o cidadão ir e vir de casa, do trabalho ou visitar pontos turísticos do Centro Histórico. É uma ferramenta que está no mundo e, se está no mundo, também tem que estar na nossa cidade”, comentou Sebastião Melo.

Em um primeiro momento, os veículos estarão disponíveis no Centro Histórico, Bom Fim e Cidade Baixa, nos valores de R$ 3,00 para desbloqueio e R$ 0,80 por minuto rodado.

A empresa Whoosh será responsável pelos 450 patinetes previstos nos locais citados.

A previsão é de que o serviço comece na segunda semana de setembro, podendo ser acessado em estações virtuais sinalizadas com adesivo; o aplicativo mostrará onde se encontram os patinetes.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte