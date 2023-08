Boliviana La Querida compra dois ônibus brasileiros de dois andares da Marcopolo

Com chassis Volvo, veículos possuem capacidade para 43 passageiros cada um

ADAMO BAZANI

A empresa La Queida, especializada em viagens de turismo na Bolívia, recebeu dois ônibus de dois andares feitos no Brasil.

Os veículos têm chassis Volvo e carroceria Marcopolo, modelo Paradiso 1800 DD (Double Decker) – geração oito (G8).

A encarroçadora comunicou a entrega já realizada neste sábado, 19 de agosto de 2023.

Segundo a fabricante, cada veículo tem configuração leito nos dois andares.

A capacidade é para 43 passageiros em cada ônibus, com poltronas duplas no lado esquerdo e poltronas individuais no lado direito.

Os ônibus oferecem telas de entretenimento a bordo, geladeiras, sanitários e tomadas USB para celulares, descansa-perna e porta-copos em todas as poltronas.

Os interiores dos veículos são ainda dotados de luzes de relaxamento e controle individual de cada saída do ar-condicionado.

Segundo a Marcopolo, além do mercado interno, os ônibus de dois andares da Geração 8 têm recebido grande procura para exportação, elevando a participação na marca no mercado internacional, principalmente na América Latina.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes