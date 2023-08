Metrô de Recife (PE) segue paralisado nesta segunda (14), após três dias de greve

Categoria não acatou decisão do TRT-6, que determinou 60% da frota circulando nos horários de pico e 40% nos demais períodos

ARTHUR FERRARI

Os metroviários de Recife seguem de braços cruzados nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, reivindicando reajuste salarial.

A paralisação do sistema, que começou na última sexta-feira (11), teve início após a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) oferecer reajuste salarial de 3,45%, que não cobre sequer o piso da categoria, como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

O TRT-6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região) chegou a determinar que 60% da frota do metrô operasse nos horários de pico e 40% nos demais períodos, mas a decisão da justiça não foi acatada pela categoria. O sistema segue totalmente paralisado.

Ainda nesta segunda-feira (14), o sindicato dos metroviários de Recife segue para Brasília em busca de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e a retirada da CBTU do Programa Nacional de Desestatização (PND).

A esperança da categoria é que as negociações sejam concluídas até o próximo domingo (20),

A CBTU diz que está tomando as medidas cabíveis para que os trens do metrô voltem a circular. “A CBTU reforça que sempre esteve e continua aberta para o diálogo com os sindicatos e entende que este é o melhor caminho para um acordo célere”, diz a companhia em nota.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte