Metroviários de Recife (PE) acatam decisão do TRT e metrô passa a operar em horários de pico durante greve da categoria

Toda a frota de trens circula das 5h às 8h30 e das 17h às 20h

ARTHUR FERRARI

Os trens do metrô de Recife (PE) voltaram a circular na manhã desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, após os metroviários acatarem a decisão do TRT-6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6 Região) que vinha sendo descumprida desde o início da greve, na quinta-feira (10).

Segundo a determinação, durante a greve, que ainda não tem previsão para acabar, todos os trens da frota vão circular das 5h às 8h30 e das 17h às 20h. O Sindmetro-PE (Sindicato dos Metroviários de Pernambuco) vinha sendo diariamente multado em R$ 60 mil pelo descumprimento.

Vale ressaltar que fora dos horários determinados pelo TRT-6, todas as estações do sistema ficam fechadas e os trens não circulam.

Como mostrou o Diário do Transporte, a categoria seguiu para Brasília buscando soluções para o fim da greve. Os metroviários reivindicam reajuste salarial e a retirada da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) do Programa de Privatização do Governo Federal).

Relembre:

Segundo o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, o governo prometeu discutir o reajuste reivindicado. Ainda segundo ele, foi assegurado que a retirada da CBTU da lista de estatais que devem ser privatizadas será estudada.

O Diário do Transporte segue acompanhando a greve.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte