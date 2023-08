Metroviários de Recife (PE) não chegam em acordo com a CBTU e greve na região metropolitana começa nesta sexta (11)

Paralisação será mantida por tempo indeterminado, diz Sindmetro-PE

Após rejeitarem proposta da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) sobre o reajuste salarial, os metroviários da região metropolitana de Recife (PE) iniciam a paralisação total do sistema nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023.

De acordo com o Sindmetro-PE (Sindicato dos Metroviários de Pernambuco), apesar de o TRT-6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região) ter determinado a operação de 60% da frota em horários de pico e 40% nos demais horários, as composições não vão circular em nenhum momento durante a paralisação.

“É hora de dar a resposta, a gente vai radicalizar. Greve total, não tem isso de 40% ou 60%, não. É 100% de frota parada”, afirmou o vice-presidente do Sindmetro-PE, Assis Filho.

Segundo nota da entidade, a proposta de 3,45% de reajuste salaria, que não cobre o Piso, é “indecente”.

“Se houve gestos para tentar negociar e evitar essa greve, vieram dessa categoria. Sempre estivemos abertos à negociação. Fizemos uma paralisação de 24 horas, outra paralisação de 48 horas.

Aceitamos a proposta do TRT6 e do MPT de sentar e conversar. Novamente, em busca de acordo, aceitamos a proposta do MPT de solicitar 7% de reajuste, porém, mais uma vez, a empresa chegou sem nenhuma proposta”, disse o presidente do sindicato, Luiz Soares.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte