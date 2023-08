Greve do metrô de Recife (PE) completa uma semana nesta quinta (17) com todo o sistema paralisado

Categoria e CBTU não chegaram a acordo sobre reajuste salarial e retirada da companhia do Programa Nacional de Desestatização; metroviários descumprem decisão do TRT que determina circulação normal de trens em horários de pico

ARTHUR FERRARI

A greve do metrô de Recife (PE), que atende a capital e região metropolitana, completa uma semana nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, a categoria cruzou os braços na última quinta (10), paralisando o sistema totalmente na sexta (11), após falta de acordo com a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) sobre o reajuste salarial, aumento do piso de R$ 1.954,04 para R$ 2.500, Retirada da companhia do Programa Nacional de Desestatização (PND), do governo federal, Garantia de estabilidade e realocação dos funcionários, em caso de privatização e Reestruturação do sistema.

Vale lembrar que segundo determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), os trens do metrô deveriam operar entre 5h30 e 8h30 e das 17h às 20h durante todos os dias de greve, atendendo os passageiros em horários de pico, mas os metroviários vêm descumprindo a decisão.

“Não estamos fazendo piquete nem impedindo o trabalhador de ir trabalhar. Ao contrário. Isso mostra que a adesão da categoria é legítima e espontânea. Os metroviários estão sentindo na pele que foram abandonados pela CBTU e pelo governo Lula”, diz Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE (Sindicato dos metroviários de Pernambuco).

“Além disso, a categoria está em caravana para Brasília exatamente para tentar viabilizar um acordo e alertar o governo federal sobre a privatização do metrô. A CBTU vai ter que arrumar o jeito dela de colocar o sistema para operar”, completa.

O Sindicato é diariamente multado em R$ 60 mil por descumprir a determinação da justiça do trabalho.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte