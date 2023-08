Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo circula com lentidão na tarde desta segunda-feira (7)

Velocidade reduzida é reflexo de problemas na Linha 15-Prata

LUANA COUTINHO

A Linha 2-Verde do Metrô opera com velocidade reduzida na tarde desta segunda-feira, 7 de agosto de 2023.

O problema foi registrado por volta das 18h, quando há grande fluxo de passageiros nos trens e estações.

A lentidão é reflexo de restrições operacionais da Linha 15-Prata, que mais cedo apresentou problemas de comunicação no sistema de sinalização no trecho da estação Sapopemba, como informou o Diário do Transporte, relembre

