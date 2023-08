Linha 15-Prata do monotrilho volta a apresentar problemas nesta segunda (07)

Falta de comunicação no sistema de sinalização no trecho da estação Sapopemba afetou operação

VINICIUS DE OLIVEIRA

O monotrilho da Linha 15-Prata voltou a apresentar problemas pela quarta vez nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, causando transtornos no transporte dos passageiros.

Segundo o Metrô, houve falta de comunicação no sistema de sinalização no trecho da estação Sapopemba.

Por conta disso, a operação acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

O sistema do monotrilho foi normalizado por volta das 16h40.

Como mostrou o Diário do Transporte mais cedo, a linha teve problemas três vezes em menos de cinco horas no período da manhã, com o atendimento iniciado às 4h40 e duas falhas acontecendo durante o horário de pico.

Relembre:

Confira o comunicado emitido pelo Metrô:

“No momento a Linha 15-Prata já funciona normalmente. Mais cedo apresentou falta de comunicação no sistema de sinalização no trecho da estação Sapopemba entre às 16h – 16h40, que foi sanado pela equipe de manutenção local.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte