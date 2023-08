Linha 15-Prata registra terceira falha operacional em menos de cinco horas

Problemas prejudicam o deslocamento de passageiros na manhã desta segunda (07)



WILLIAN MOREIRA



A vida de quem mora na Zona Leste de São Paulo e precisa do monotrilho da Linha 15-Prata operada pelo Metrô não está fácil na manhã desta segunda-feira, 07 de agosto de 2023.



De acordo com a companhia, entre 09h17 e 09h21, uma falha de trem na estação São Mateus deixou toda a circulação com velocidade reduzida.



Isto aumenta o tempo de parada dos trens nas estações e o tempo de viagem das pessoas.



É o terceiro problema em menos de cinco horas, já que o atendimento se iniciou às 4h40, com duas falhas acontecendo durante o horário de pico.



Em primeiro momento o problema foi com um trem na VIla União e pouco tempo depois, outro trem também com falha, afetou o atendimento.



Willian Moreira para o Diário do Transporte