Marcopolo vende 10 ônibus Paradiso G8 1800 DD para ITTSA BUS, do Peru

Empresa peruana atua no sistema de transportes desde 1992 e soma cerca de 200 coletivos em sua frota

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Marcopolo segue ampliando as relações com empresas da América Latina e dessa vez realizou a venda de 10 unidades do ônibus rodoviário Marcopolo Paradiso G8 1800 Double Decker para a ITTSA BUS, de Trujillo, no Peru.

Os veículos, vendidos por meio da Mercobus, representante da Marcopolo no país, serão utilizados para operações de linhas regulares.

“A Geração 8 segue ampliando a presença e fortalecendo a participação da Marcopolo nas estradas da América Latina. Especialmente o modelo 1800 DD conquistou os operadores e o mercado, transformando o visual nas ruas das principais cidades do continente”, destaca, Guilherme Schmidt Neto, Consultor de Operações Comerciais Mercado Externo responsável pelo mercado peruano.

Os 10 ônibus Paradiso G8 1800 DD da ITTSA BUS têm 14,4 metros de comprimento, com poltronas leito next com massageadores no piso superior, e leito, no piso inferior, todas com cinto de segurança retrátil, porta-copos e tomadas USB. Para mais conforto, os veículos são equipados com ar-condicionado Valeo CC430 P3 e sanitário com sistema de luz ultravioleta para desinfecção, interior com cromoterapia, duas geladeiras de 70l e 53l, aquecedor de alimentos de 58l e dois aquecedores de líquidos de 6,5l.

Entre os equipamentos eletrônicos os ônibus possuem sistema de áudio e vídeo, com DVD e cinco monitores no piso superior e dois no piso inferior, sistema de monitoramento, com seis câmeras internas e uma externa (marcha ré). Contam ainda com parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro e porta-pacotes.

A ITTSABUS iniciou suas atividades em 1992 e, desde então, investe em uma frota de veículos sempre nova e moderna. A operadora é uma das mais tradicionais do mercado peruano e conta com aproximadamente 200 ônibus.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte